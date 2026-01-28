"Труд news" разкри възможна диверсия в регистрацията на името на партия "Нашата България"

Марката "Нашата България" е запазена от неизвестен заявител, показва проверка на "Труд news" в портала за електронни услуги на Патентното ведомство. От регистрацията става ясно, че документът е подаден вчера, на 27 януари 2026 г.

Важно е да се уточни, че в регистрацията на патентното ведомство, като заявител е отбелязан "Име: Непубликуван заявител", което е разрешено по закон.

Това може да означава две неща - това наистина да е запазване на марката "Нашата България" за партия за участие в изборите на Румен Радев или, на базата на разпространените слухове, някой да запази тази марка, за да попречи за евентуалното й регистриране от бившия държавен глава.

Логиката сочи, че ако лично Радев или кръгът около Радев, бяха направили регистрацията, то това би трябвало да бъде оповестено от пресслужбата му, ръководена лично от неговия секретар за връзки с медиите в президентството Кирил Атанасов.

"Труд news" припомня, че генерал Румен Радев използва въпросния израз в обръщението си към народа на 19 януари. В речта си на същата дата той обяви, че подава оставка.

Преди седмица бившият началник на кабинета му Иво Христов, определи "Нашата България" като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на президента (2017 - 2026 г.).

Сред областите, за които е подадена заявката в Патентното ведомство, са: политически рекламни услуги; наемане на политически сътрудници; събиране на политически статистически данни; проучване на общественото мнение по политически въпроси; връзки с обществеността; набиране на средства за политически цели; съвети в областта на политиката; услуги за политическо лобиране; политически услуги и др.