Атанас Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление

Критична оценка за участието на БСП във властта даде вицепремиерът в оставка и председател на БСП Атанас Зафиров. И призна, че партията е излязла отслабена, но е поставила държавния интерес над теснопартийния.

"Фактът е, че БСП като партия излиза отслабена от това управление. И с това бяхме наясно още от самото начало, когато поехме тежък ангажимент да сложим държавния интерес над тясно партийния", заяви той по БНТ.

По думите му управлението е функционирало като ляво-центристко, а ключови социални политики и бюджети са били реализирани именно с активната роля на БСП. "Аз държа да го кажа – стоя зад всяко нещо, което са свършили нашите министри и нашите участници в парламента".



Зафиров отхвърли обвиненията, че партията е действала "послушно" по волята на Бойко Борисов или Делян Пеевски, като подчерта, че е водил разговори с всички парламентарни сили в търсене на подкрепа за социалната част на бюджета.

"Аз мога да цитирам думите на Бойко Борисов, който казва, че това управление оцеля благодарение на БСП. Аз търсих съюзници в социалната част на бюджета, за да осмислим нашето участие и нашата заявка да бъдем социалният стожер в това управление", обясни лидерът на БСП.

Атанас Зафиров каза още, че няма да участва в битката за парламента на следващите избори. Той призова колегите си от партията да отворят листите си за хора, които не са били ангажирани с държавничеството до момента. По неговите думи ще е много страшно ако БСП не влезе в парламента.

Той определи решението на Националния съвет за свикване на Конгрес с единствена точка "смяна на председателя" като елитарно и противоречиво. "От една страна дава положителна оценка за участието ни в управлението, а от друга свиква Конгрес с една единствена точка – смяна на председателя. Това решение е дълбоко необяснимо."

Председателят на БСП настоява Конгресът да се проведе след изборите, а не преди тях, за да не бъде партията вкарана във вътрешна война.

Зафиров заяви категорично, че няма да подаде оставка, въпреки вътрешнопартийните критики и искания за смяната му след падането на правителството. "Това означава да извърша предателство спрямо всички тези хора, с които една година се опитваме да изправим БСП на крака", коментира той.

По отношение на евентуален политически проект на президента Румен Радев, Зафиров каза, че е нормално да се търсят допирни точки, но подчерта, че настоящите избори ще го поставят като конкурент на БСП.

"Нека видим какъв е характерът на проекта, който той ще представи. На тези избори е ясно, че той ще бъде опонент на БСП", каза Зафиров.