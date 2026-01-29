Надежда Йорданова разказа за напрежение между ДБ и ПП при коалиционните преговори

Депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова заяви, че има напрежение между „Да, България“ и „Продължаваме промяната“ в хода на преговорите за съвместно явяване на предстоящите избори.

По думите ѝ, Националният съвет на „Да, България“ отдавна има мандат за преговори със съюзниците от ДСБ и „Продължаваме промяната“, но процесът трябва да бъде воден внимателно и на основата на ясни принципи.

„Ние трябва така да се явим на тези избори, че да разширяваме подкрепа и да дадем ясно политическо представителство на хората, които свалиха властта с протеста“, заяви Йорданова по БТВ.

Тя подчерта, че „Да, България“ настоява кандидатските листи да се изграждат на базата на професионални качества и способност за защита на политическите каузи, а не чрез партийно разпределение.

„Това, с което тези дни колегите от „Продължаваме промяната“ излязоха като решение, беше за запазване на партийното парцелиране на листите, при това с доста твърд тон“, каза Йорданова.

Според нея подобен подход подкопава възможността за постигане на съгласие.

„Ултимативното подхождане към търсене на общо решение не е демократично и трудно може да бъде прието. С ултиматуми преговори са невъзможни“, подчерта тя.

Въпреки това Йорданова беше категорична, че „Да, България“ не напуска масата на преговорите.