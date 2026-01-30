Последен ден на консултации при президента Илияна Йотова

В 11:00 ч. държавният глава ще разговаря с Димитър Главчев

Държавният глава Илияна Йотова ще се срещне на „Дондуков" 2 с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и заместник-председателите Маргарита Николова и Силвия Къдрева във връзка с конституционната процедура за назначаване на служебно правителство.

В 11:00 ч. държавният глава ще разговаря с Димитър Главчев, а в 12:00 ч. с Маргарита Николова. По-късно в 13:00 ч. Йотова ще се срещне със Силвия Къдрева. Срещите ще бъдат закрити.

Досега готовност да заемат поста заявиха заместник-омбудманът Мария Филипова и подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Рая Назарян, Димитър Радев, Петър Чобанов, Радослав Миленков и Велислава Делчева се отказаха от поста.

След края на днешните консултациите, Йотова трябва да реши на кого да връчи мандат за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.

