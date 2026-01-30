Край на консултациите: Петима казаха „да“. Кого ще избере Йотова за служебен премиер?

Президентът Илияна Йотова получи пето "да" за кандидат за служебен министър-председател.

"Последователна съм в това, което заявих по време на изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Заявих, че не бягам от отговорност. Сега отново потвърдих това свое решение. Това беше моят отговор към президента", заяви зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева пред журналисти.

Преди това председателят на Сметната палата Димитър Главчев обяви, че е съгласен да поеме отговорност и да бъде служебен премиер.

„Аз съм свикнал да изпълнявам конституционните си задължения. Имам два пъти повече основания да не приема, тъй като вече съм бил два пъти служебен премиер. Но лично казах, че съм склонен да приема.“

Веднага след него съгласието си даде и другият заместник-председателят на Сметната палата Маргарита Николова.

"Искам да кажа, че съм много впечатлена от срещата ми с президента. Проведохме смислен и задълбочен разговор, в който споделих, че още по време на изслушването ми през март в парламента за заемане на длъжността заместник-председател на Сметната палата, ми беше зададен въпрос дали съм наясно, че длъжността попада в списъка с „домовата книга“, на което аз отговорих, че съм напълно наясно," продължи Николова.

Вчера Илияна Йотова се срещна с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова. Заместник-омбудсманът съобщи, че ще приеме да бъде служебен премиер, ако президентът Илияна Йотова реши. Велислава Делчева от своя страна заяви, че омбудсманът няма място в изпълнителната власт.

В сряда подуправителят на БНБ Андрей Гюров също изрази готовност да поеме поста на служебен премиер.

"Андрей Гюров не може да е служебен премиер", коментира пред "Труд news" проф. Пламен Киров, ръководител на катедрата по Конституционноправни науки в Юридическия факултет на СУ.

Преди Гюров да приеме да състави служебен кабинет държаният глава получи откази от управителя на БНБ Димитър Радев и другите двамата подуправители Радослав Миленков и Петър Чобанов. Във вторник първа да направи служебно правителство отказа председателят на парламента Рая Назарян.

Конституцията не предвижда конкретен законов срок, в който държавният глава трябва да посочи кандидат за служебен министър-председател. След като бъде избран, президентът официално възлага на кандидата да състави служебен кабинет, който да управлява до провеждането на предсрочни парламентарни избори.

Кандидатът за служебен премиер трябва да представи предложения за състав на министрите. И тук няма строго фиксиран срок, но по практика процесът отнема около седмица.

Преди да подпише указа за назначаване на правителството, президентът провежда консултации с парламентарните групи относно предложения състав. След това държавният глава издава два указа – за назначаване на служебното правителство и за насрочване на нови парламентарни избори, които по закон трябва да се проведат до два месеца след назначаването на кабинета.