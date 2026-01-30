След инициатива на варненски депутат: Литовски градове търсят сътрудничество с морската столица и Лом

Варна може да се побратими с литовския пристанищен град Клайпеда, а Лом - с Вилкавишкис. Това стана ясно след инициатива на варненския депутат от ГЕРБ Станислав Иванов, който оглавява Групата за приятелство Литва-България в 51-ото Народното събрание.

На организирано от него първо от 15 години насам посещение на литовска делегация в София след срещи с ръководството на Народното събрание и комисиите по енергетика и земеделие бе представена идеята за сътрудничество между Варна и балтийската врата към света Клайпеда. В началото на тази година в писмо до Станислав Иванов ръководителят на групата за отношения с България в Сейма на Република Литва Бронис Ропе потърси официално съдействие и за насърчаването на партньорството между Вилкавишкис и Лом.

Освен потенциални дивиденти в областта на туризма, образованието, културния обмен и привличането на инвестиции в Североизточна България, двата проекта имат и исторически корен, тъй като видният деец на литовското национално възраждане Йонас Басанавичюс /Иван Басанович/ е работил като главен лекар в Лом и във Варна, където като общински съветник инициира разширяването на Морската градина.

България може да почерпи опит от Литва в политиките за развитие на възобновяеми енергийни източници, производство на зелен водород и стимули за домакинствата, за да инсталират соларни панели, обобщи Станислав Иванов. По думите му в Литва се прилага успешен модел, чрез който неизползваната енергия се трупа в енергийна банка и може да се ползва в рамките на година. Народният представител се застъпи и за биоземеделието и производството на торове, които са важни за селскостопанския потенциал на Варненския регион и Североизточна България.