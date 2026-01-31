Борислав Гуцанов: Поскъпването е факт, но това не е само от еврото

В турбуленцията, в която се намираме, няма никаква заплаха за най-уязвимите слоеве на населението. Това каза в ефира на БНТ министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов, който е и член на Изпълнителното бюро на БСП, подало оставка в края на миналата година.

Независимо, че няма редовен бюджет, предприехме определени действия и решения, за да ги защитим. Бе внесено предложение за увеличаване на минималната работна заплата и от 1077 лева стана 1213 лева, а от утре вече ще е 620 евро. Това е близо 14% увеличение, добави Гуцанов.

Вдигнахме линията на бедност с близо 20% на 390 евро и успяхме да вкараме швейцарското правило, така че от 1 юли всички пенсионери в България – 2 100 000 души ще имат пенсия, адаптирана по швейцарското правило, отбеляза Гуцанов. По програмата „Избирам България“ в момента има над 3500 молби на наши съграждани, отишли извън пределите на България, които искат да се върнат в страната ни, допълни социалният министър в оставка.

По повод въвеждането на еврото Борислав Гуцанов каза, че няма напрежение, свързано с получаването на пенсиите и помощите за най-уязвимите хора. Независимо, че няма бюджет, успяхме да гарантираме средства през европейските програми, необходими за услугите „Грижа в дома“ и „Топъл обяд“, допълни той.

На въпрос дали поскъпването на стоките и услугите се дължи на еврото Гуцанов отговори, че поскъпването е факт, но това не е само от еврото.

"Съжалявам, че не се приеха закони в Народното събрание, които да ограничат поскъпването и то не толкова от производителя - нека той да взима повече средства, а увеличаването на цената на крайния продукт идва от прекупвачите и търговците, което аз не считам за нормално", каза той.

Попитан кое избира – да оглави БСП или да продължи на бъде социален министър Гуцанов отговори, че във всяко време трябва да бъде подбран правилно лидерът, който да стои начело на една партия, особено когато става въпрос за БСП, която повече от 120 години не е излизала от парламента и има голямо влияние.

"Важното в момента е да отчетем правилно резултатите и защо БСП е в тежко положение, заяви той и посочи, че е един от инициаторите да има конгрес на БСП. Не считам, че е правилно да се отменя конгресът на днешния пленум и не смятам, че ще се съберат гласове за подобна отмяна", каза Гуцанов.

На въпрос дали ще се кандидатира за председател на БСП той отговори, че има едни от най-многобройните номинации и добави, че е важно социалното министерство да продължи да се развива и да има спокойствие в сектора.

"Задължително трябва да стигнем до конгрес, ако искаме да бъдем тази партия, която съществува в продължение на много години. В такова състояние, въпреки всичко, нашите структури се събират и по най-демократичния начин избират кандидати за народни представители и за председател на партията", заяви Гуцанов.