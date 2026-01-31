Борисов увери Урсула: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

По време на Срещата на върха на ЕНП в Загреб

България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО. В това уверих председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на разговор в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб, съобщи председателят на партията Бойко Борисов в социалните мрежи.

"Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентноспособността на Европа и нейната сигурност. В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военно-промишлен завод между “Райнметал” и България на територията на страната ни. В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия", допълва още лидерът на ГЕРБ.