Как „съдиите на Сорос“ отвориха вратата за безнаказаност на дрогираните шофьори

Помните ли Кристина и Мариама, две дами от Австралия и Франция? Едва ли. Но преди седем години имената им нашумяха, защото бяха първата хомосексуална двойка, която български съд допусна да живеят у нас под формата на съвместно съжителство. Няколко години по-рано двете бяха сключили еднополов брак във Франция и изненадващо се оказаха в България.

Тук двете жени, заедно с НПО-та и адвокати, лобиращи за легализиране на хомосексуалните бракове, подеха активна кампания срещу основния конституционен принцип у нас, че семейството е съюз само между мъж и жена. Е, не успяха, защото решението на Административен съд – София беше обжалвано и падна на следващите инстанции. Натискът за „узаконяване“ на еднополовите партньорства в България, особено през съдебни решения, продължава и до днес. Без изненада това се случва чрез магистрати, членове на Съюза на съдиите в България - организацията, приемана за политическото крило на партийната коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ в правосъдната система.

В края на 2024 г. състав на Върховния касационен съд извърши безпрецедентен опит за всяване на разкол в православието, с очевидната цел - атака срещу християнските ценности и традиции, дълбоко вкоренени у православните християни у нас. Направен бе опит за регистрация на алтернативна православна църква, който незабавно бе протестиран от правителството и от прокуратурата. Казусът продължава да е в съдебна фаза. Разбира се, съставът на ВКС също бе свързан със ССБ.

След атентатите срещу семейните традиции и православната вяра на българите, лобисткото правораздаване от магистрати, активисти на политизирания Съюз на съдиите, достигна нови измерения. Този път се прави опит за заобикаляне на Наказателния кодекс при употреба на синтетични наркотици - друга отколешна цел на родните неолиберали, които след хомосексуализма и разбиването на църквата се стремят да легализират употребата на упойващи вещества.

В началото на седмицата се разбра, че състав на Апелативен съд - София е постановил решение, с което отменя първоинстанционната присъда на Районен съд - Кула, с която нидерландска гражданка, дошла да живее в България, била призната за виновна и осъдена на 3 месеца условно за шофиране след употреба на наркотични вещества. С пропагандни методи в медиите, които от години обслужват политиката на ССБ и партийните им партньори от ПП-ДБ, а всичките вкупом представляват интересите в България на неолибералните могули баща и син Джордж и Алекс Сорос, скандалното по своята същност съдебно решение на тричленния съдебен състав бе представено за своеобразен „връх на хуманизма“.

Холандката, която дошла у нас, за да се грижи за бездомни животни във видинския град Кула, имала тежка диагноза - невралгично разстройство, известно като Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Заради това лекар в Нидерландия й предписал лечение - употреба на минимални дози лисдексамфетамин и дексамфетамин.

Първоинстанционният съд допуснал грешка, защото не съобразил, че експертизата, извършена в Института на МВР, не направила разлика между медикаментите, които жената ползвала, и употребата на синтетична дрога. В крайна сметка апелативните съдии отменят решението и връщат делото на нов състав от Районен съд – Кула, като дори дават конкретни указания, по които казусът да се гледа повторно.

Самата поява на информацията за този съдебен казус в конкретни медии, финансирани от фондации, свързани именно с фамилията Сорос и лобисти в съдебната система, е камбанен звън, че в случая нищо не е случайно. Така се и оказва. Като защитник на гражданката от Нидерландия пред Апелативния съд в София се конституира адвокат Силвия Петкова, редовен автор в сайта „Дневник“ и активен лобист срещу законовата поправка, влязла преди три години, с която при употреба на алкохол и/или наркотици автомобилът на виновния шофьор се отнема в полза на държавата. Едва ли има по-голям противник на този законов текст от Петкова, прокаран с мъка в Наказателния кодекс от близки на убити и пострадали деца при тежки катастрофи, повечето от които причинени именно от пияни и надрусани шофьори. Това поне показват статиите, коментарите, интервютата и участията на защитничката, която се изявява в медиите, обслужващи като ПР-агенции ПП-ДБ и ССБ и прокарващи пропагандата на неолибералните кръгове у нас.

Съставът на Апелативния съд - София, обаче най-ясно показва защо се стига до подобно решение. Председателят Камен Иванов е бивш член на предходния състав на Висшия съдебен съвет, където бе най-близкият човек на Калин Калпакчиев, бившият председател на ССБ и активен лобист на интересите на Сорос по ерозиране на доверието в българското правосъдие. Член на състава е и настоящият председател на ССБ Атанас Атанасов, а докладчик по делото е Величка Цанова, фаворитът на ССБ за председател на Софийския градски съд при избора на такъв преди 15 години.

Съдебният акт на АС-София е порочен, защото по същество той се поставя над разпоредбата на чл. 343б, ал.3 НК, където ясно е разписано, че се преследва шофирането след употреба на наркотици. Законодателят не е предвидил изключение, дори да се касае за лекарствени продукти, съдържащи амфетамини. Апелативният съд няма правомощия да тълкува законовите текстове, това може да прави с нарочно решение ВКС. АС-София можеше да оправдае подсъдимата, но в случая целта не е частният казус, а чрез него да се въведе трайна съдебна практика, която да „отвори вратата“ към легализиране на леките наркотици и употребата на дрога за лични цели чрез изключението „за медицински нужди“. От много години у нас лобистите на Сорос водят кампания по легализирането на марихуаната за медицински нужди.

Скандалното в случая е, че се изтъкват абсурдни аргументи в полза на подсъдимата. След употреба на наркотици нейната концентрация се повишавала, т.е. приемайки лекарства, тя шофира по-добре, иначе имало по-висок риск, както за нея, така и за другите участници в движението. Съдът в Кула се оказва виновен, че не поискал втора експертиза, която да анализира точната доза на приетия медикамент, защото така можело да се окаже, че се касае за лекарство, не за синтетични наркотици. Съдиите Иванов, Атанасов и Цанова, обаче, изобщо не обръщат внимание на друго обстоятелство. В кратката характеристика на всеки медицински продукт и особено на тези, които се изписват от лекар, ясно се посочва влиянието, което лекарство може да оказва върху извършването на определени дейности, в т.ч. и шофирането. Опитните анестезиолози винаги съветват пациентите си, дори при най-лека и кратка упойка, да се въздържат от шофиране поне 12 часа, именно заради риска от загуба на рефлекс, на преценка и поставяне в опасност на участниците в движението.

Всичко това обаче бледнее пред изключително опасните последици, които това толкова активно промотирано съдебно решение може да има занапред. Всеки адвокат на заловен след употреба на марихуана или особено на амфетамини закононарушител ще започне да пледира в съда, че се касае за прием на медикаменти, съдържащи синтетична дрога. Ще започне фабрикуване на рецепти със задна дата, ще се търсят корумпирани медици, които да издават фалшиви диагнози, и в крайна сметка ще се увеличат опасните шофьори, които ще знаят, че на пътя, дори и да са взели някое „розово“ хапче през удобната „вратичка“, отворена от съдиите от ССБ, ще се окажат над закона.

Куриозното е, че точно тези, които ерозират институциите и всячески рушат устоите на държавата, маскират зловредните си действия под надслова за върховенство на правото. Докато политизираните активисти на ССБ, заедно с лобисти и адвокати, водят непрестанна кампания срещу прокуратурата, политическите им партньори от ПП-ДБ фабрикуват всевъзможни противоконституционни законови изменения – систематично и упорито.

Докато във Франция законодателите приемат забрана за ползването на социалните мрежи от деца под 15-годишна възраст, в България политиците се опитват да овладеят прокуратурата, за да са недосегаеми. А съдиите от ССБ целенасочено рушат смисъла на правото, усещането за сигурност и очакванията за справедливост у българите - вчера бяха опитите за легализиране на гей браковете и атаката срещу православните ценности, днес е лобисткото решение в полза на дрогирани шофьори, а утре…?!