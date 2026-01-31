Румен Радев: Поисках прошка, защото съзнавам, че за девет години съм допускал грешки

Удобното за олигархията поведение щеше да е да остана на поста си, а през март да се проведат поредни избори, които да ѝ върнат властта". Това заяви бившият президент Румен Радев в предаването "Панорама".

"Мнозинството в последните два парламента оряза драстично президентските правомощия и наруши заложения в Конституцията баланс между институциите. През ноември българите в цялата страна поискаха и получиха оставката на кабинета. Гражданите настояха да се сложи край на този корупционен модел и беззаконието и считам за свой дълг да отговоря на техните призиви и да стъпя в парламентарната политика."

"Поисках прошка, защото съзнавам, че за девет години съм допускал грешки. Доверявал съм се на неподходящи хора. Години наред хората очакваха от мен действия, надхвърлящи правомощията на президентската институция, и това, че девет години очакваха създаването на партия със сигурност е подложило на изпитание тяхното търпение. Затова отново ползвам повода да им се извиня", отбеляза той.

"Моята цел съвпада с голямата цел на обществото: да променим България така, че който е съгрешил, да има санкции. Да живеем според законите си, да сложим край на ерозията на държавността и да укрепим институциите, които не работят. Показателно е, че съдебната система вече не гарантира справедливост. Това не може да продължава повече. Не обещавам възмездие, но обещавам правила, еднакви за всички, които да се спазват от всички."

"Нашата голяма цел е България да се развива като свободна, демократична, модерна европейска държава. Голямото предизвикателство пред нейното постигане е олигархичният управленски модел - концентрацията на власт със заграбени огромни публични ресурси. Този модел не само уронва държавността. Той спъва нашето икономическо развитие, изкривява пазарните отношения, рекетира бизнеса, заграбва собственост. И вместо развитието на прогресивна, иновативна икономика на базата на свободна конкуренция, на производителност, на иновации, фокусът е върху разпределението на публичния ресурс по непрозрачен начин", продължи Румен Радев.

"Последствията са дълготрайни и изключително тежки и се изразяват в бедност, неравенства и срив на цели публични системи. Затова непосредствената ни цел е демонтаж на порочния управленски модел и укрепване на държавността. Защото ако не го постигнем, всички следващи управленски конфигурации, техните социални и икономически програми ще попадат в плен на олигархията и отново ще бъдем на последните места в Европа по стандарт и качество на живот."

"С моя екип работим по всеобхватна програма, която да пресече достъпа на олигархията до държавното управление и до политическия процес, да пресече достъпа до артерията на публичните ресурси и да защити бизнеса от рекета. И е изключително важно да изградим институционални механизми, които да не допуснат повторно завладяване на държавата", обясни той.

"Опитът да се премести акцентът на кампанията от вътрешната към външната политика е много изгоден за олигархията, която не се ползва с подкрепата на народа и се надява на подкрепа отвън. Призовавам хората да не се подвеждат по тази манипулация. Всеки разкол в обществото работи за властта на олигархията. Нужно ни е единение, за да си върнем държавата."

"Ако България сведе своето поведение до проста дилема с кого е и против кого е, тя лесно може да бъде въвлечена в конфликти, само защото е с някого или против някого. Трябва да изработваме реалистични позиции с оглед своя национален интерес по всяко предизвикателство. Да излезем от тази философия, в която все търсим да се харесаме на някого, за да бъдем приети някъде. Интегрирани сме във всички европейски структури и механизми и трябва да отстояваме своя национален интерес в тях и да ги правим по-силни", подчерта Радев.

"Договорът с „Боташ“ работи и в момента. През 2024 г. по него са пренесени 3.5 млн. мегаватчаса, а през 2025 г. 4.5 млн. мегаватчаса, но тези, които говореха, че договорът е „печатница за пари“, усетиха, че той може да бъде и инструмент за политическа атака и „въртят тази плоча“ всеки ден."

"Реформата в правосъдието е неотложна и ще търсим мнозинство за нея. Що се отнася до сътрудничеството с другите партии в новото Народно събрание, няма как да обсъждаме това, без да е ясно кой и с каква тежест ще присъства в парламента", каза той.

"Ще говорим с всеки, който иска България да е сигурна, силна и конкурентна. Да има правосъдие и справедливост. Който има куража да се включи в разграждането на олигархичния модел, защото това няма да е нито лесно, нито безопасно. Който иска България да се развива като свободна, демократична и просперираща европейска държава."

"Към момента не е възможно да се направи нова партия, която да участва на тези избори. Българското законодателство ясно регламентира какъв е крайният срок за регистрация на изборите, на партиите и на коалициите, както и крайният срок за обявяване на листите. Така че ние ще спазим този срок, но ще се въздържа от детайли, на чия регистрация ще разчитаме за изборите", подчерта Радев.

"Компромиси в политиката са необходими, но те имат граници. Мисля, че днешната политическа класа ги погази и затова хората я загърбиха."

"Първата крачка, за да успеем, е масовото участие в предстоящите избори на милиони българи. Колкото по-силна е подкрепата на хората, толкова по-малко компромиси ще се налагат", завърши бившият държавен глава.