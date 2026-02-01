Томислав Дончев за Румен Радев: Трябва да се определи поне по линията "ляво-дясно"

"Всеки, който влиза в политическата конкуренция... минимумът е да се определи поне по линията "ляво – дясно". По отношение на геополитиката трябва ясно да се определи".

Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев по БНР.

По повод слизането на президента на политическата сцена той каза:

"Трудно ми е да коментирам появата на Румен Радев поради липса на конкретни заявки. Репликата „няма ляво, няма дясно“ до голяма степен е нелепа, защото лявото е по-голяма преразпределена роля на държавата, по-мощна социална политика, но по-високи данъци, а дясното е по-минимално данъчно облагане и по-голяма икономическа свобода".

"В политиката не е редно да се обсъждат личностите, а съответните политически цели по отношение на икономиката, образованието и здравеопазването", добави Дончев.

По думите му, не е толкова важно кой е служебен премиер и състава на кабинета. "Те нямат отношение към изборния процес. Основните отговорности са на ЦИК, важно е, ако служебният кабинет не се държи като политически играч. Надявам се президентът Йотова да вземе най-мъдрото решение. Ако нещо липсваше систематично в българската политика, в последните години, това е мъдрост", посочи вицепремиерът на кабинета в оставка.

"Основния проблем е компетентността на членовете на СИК. Ако имаше по- грамотни хора, щеше да има по-малко нарушения там. Има добри практики по света. Опитваме се с машината да решим човешки дефекти. България има хиляди учители, грамотни и почтени. Трябва да има някаква професионална квота в секционните комисии, което да гарантира честност и по-малко грешки. Изкуственият интелект може да служи като усилвател на талант, но ако нямаш талант, той няма какво да усили", каза също политикът.

Томислав Дончев коментира също, че теоретично, ако изборите са през април, преди това може да се внесе нов проект на бюджет от служебния кабинет.

"Но дали служебният кабинет ще убеди политическите сили в НС? Не мога да отговоря и как ще изглежда този бюджет. Политиците удобно избягват една тема. България е в бюджетен вулантаризъм. 3% дефицит го докарахме като 0. А ние харчим повече, отколкото изкарваме. Бюджетът трябва да отговори, ако ще вървим към балансиран, какви мерки трябва да бъдат взети", посочи Дончев. Според него трябва смелост, за да се ограничат някои неефективни разходи, а алтернативата е да се увеличат данъци.