БСП избира нов председател на 7 и 8 февруари

БСП реши днес кога ще е Конгресът, на който ще избира своя нов лидер. Спорът в червената партия беше дали Конгресът да е преди, или след изборите.

С 82 гласа „за“ и 38 „против“ стана ясно - това ще се случи през следващата седмица.

Пленумът на Националния съвет на БСП започна в 11:00 часа. Макар формално да се считаше, че основната тема ще са предстоящите избори и подготовката на БСП за тях, като ключов момент се очерта решението за провеждането на конгреса на БСП на 7 и 8 февруари