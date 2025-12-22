Президентът Радев: Движение "Трети март" няма нищо общо с мен

"Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията", обяви държавният глава

Президентът Румен Радев отрече движение "Трети март" да част е от политическия му проект и определи хората, които се представят като организатори на неговата партия за "измамници и подставени лица на олигархията". Това стана ясно от позиция, разпратена от прессекретариата на държавния глава до медиите.

"Труд news" припомня, че преди броени дни председателят на политическото движение "Трети март" Тихомир Атанасов съобщи, че възприема президента Радев за свой неформален лидер. Атанасов отбеляза още, че движението подкрепя политиката му, като уточни, че това е форма на гражданска подкрепа.

Ето и позицията, дошла от Дондуков 2:

"В отговор на отправените въпроси, както и на запитванията на граждани по отношение на заявките на новосформиращата се партия „Трети март“, че възприема президента Румен Радев като свой „неформален лидер“, напомняме, че:

Държавният глава Румен Радев още в началото на ноември т.г. заяви, че: „Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“.