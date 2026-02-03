Илияна Йотова: След последните промени в Конституцията отговорността за служебния кабинет е споделена между изпълнителната и законодателната власт

След последните промени в Конституцията отговорността за служебния кабинет е споделена между изпълнителната и законодателната власт. Народното събрание продължава да работи и политическата отговорност не е прекъсната. Това заяви държавният глава Илияна Йотова на среща с представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България“, част от консултациите с политическите формации в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

„Все още имаме правителство, което работи, макар и в оставка, и належащите проблеми в страната трябва да бъдат решавани заедно с парламента“, заяви президентът. Тя открои и значението на приемствеността между правителството в оставка и служебния кабинет. „Тези, които ще поемат този тежък кръст, ще трябва да знаят какво наследство получават и как да продължат. Тази отговорност ще продължи до редовното правителство“, посочи тя.

Във връзка с назначаването на служебен премиер Илияна Йотова напомни, че лицата, записани в Конституцията като потенциални министър-председатели, са избрани от Народното събрание и носят голяма отговорност, тъй като трябва да защитават собствения си професионален авторитет и авторитета на най-важната институция в една парламентарна република - Народното събрание. „Ще възложа мандат на един от тези кандидати с ясното съзнание, че в една друга ситуация, при старите текстове, може би моят избор щеше да бъде различен“, подчерта държавният глава.

„Консултациите са важни, защото държавата през този период не може да спре, имаме да решаваме много важни въпроси“, подчерта държавният глава и открои финансовата стабилност, социалната сигурност на българските граждани, ангажиментите към европейските ни партньори и във външната политика. Тя посочи, че във връзка с това очаква по време на разговорите си с парламентарно представените политически формации да чуе какви според тях са неотложните задачи и приоритетите пред страната. Всичко, което чуя от вас, ще ми помогне в това да посоча един от кандидатите за служебен премиер, допълни тя.

По време на срещата беше изтъкната необходимостта българските институции да отговорят на обществените очаквания за честни и прозрачни избори и за добра организация на изборния процес, за да се върне доверието в него.