Асен Василев: Най-разумната дата за избори е 19 април

Очевидно 29 март вече не е опция, най-разумната дата за избори е 19 април. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев след консултациите при президента Илияна Йотова във връзка с процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) не виждаме основание да бъде обсъждана нова процедура за избор на служебен министър-председател чрез т.нар. домова книга, каза Божидар Божанов. По думите му предложението към ГЕРБ за промяна на процедурата на този етап би било „комично“, при положение, че вече има достатъчно хора, заявили готовност да поемат поста на служебен премиер.

Според Божанов въпросът не е дали има избор за служебен министър-председател, а какъв е този избор. По думите на Божанов сред потенциалните кандидати има четирима, които са пряко или косвено свързани с Делян Пеевски. „А, след като протестите отхвърлиха именно модела „Пеевски–Борисов“, не би било разумно Пеевски да управлява чрез служебен премиер“, каза Божанов.

На въпрос не е ли противоречие, че подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров е свързан с ПП-ДБ Божанов отговори, че „такъв е духът на конституционните промени“. Списъкът е от легитимирани от парламентарни мнозинства членове на регулаторни органи, добави депутатът.

Изборът е изцяло на президента, каза Асен Василев. Много е важно служебният кабинет да може да проведе честни избори. Да, изборът е ограничен до пет лица. В кръга има и три лица, които използваха извинения. Говоря за хората от БНБ, които също могат да бъдат, но това би сложило край на кариерата им в Централната банка и те са предпочели да запазят кариерата си, уточни Василев.

Целта на служебния кабинет е честни избори, каза Божанов. Това включва не просто МВР, не просто купувачите на гласове да бъдат преследвани, а да бъдат спрени финансовите потоци на купувачите на гласове. Тези „кранчета“ са общинските програми, източването на здравната система, всички корупционни схеми, включително кадрови решения – например в горските стопанства, където цели семейства се контролират чрез зависимостта им от работните места. Всички тези схеми трябва да бъдат прекъснати, за да може да има честни избори, каза още Божидар Божанов.

Според него служебният министър на правосъдието може и трябва да предложи нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.