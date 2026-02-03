Президентът обяви с кои партии продължава консултациите

Държавният глава Илияна Йотова продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

На 4 февруари, сряда, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“;

От 13.00 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ“.

Покана за среща е отправена и към парламентарната група на „Възраждане“, уточняват от прессекретариата на държавния глава.

“Възраждане” няма да посети поредните консултации при президентката, обявиха в позиция до медиите на политическата партия още в понеделник, припомня "Труд news". Председателят на “Възраждане” категорично отхвърли поканата за поредни консултации с президентката Илияна Йотова, съобщиха от пресслужбата на партията на Костадин Костадинов, като днес настояваха държавният глава веднага да назначи служебно правителство и дата за избори.