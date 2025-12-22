Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с Румен Радев

Движение „Трети март“ и регистрираната около него партия нямат връзка нито с президента Румен Радев, нито с Весела Лечева. Това заяви бившият говорител на служебни кабинети Антон Кутев в ефира на БНТ.

„Между движението и партията на пръв поглед няма нищо общо. Има човек, който прави партия, но той няма нищо общо с движението, свързвано с Весела Лечева“, каза Кутев.

Той бе категоричен, че новата партийна формация не е инициатива на президента Румен Радев.

Антон Кутев уточни, че връзката на Весела Лечева с държавния глава е била единствено в рамките на служебното ѝ участие като министър. Според него твърденията за нейно „неформално лидерство“ са неоснователни.

По повод използването на името „Трети март“ Кутев изрази мнение, че става дума за политическа злоупотреба.

„Очевидно става дума за различни дейности. Човекът, който е регистрирал партията, се опитва да използва името политически, включително с твърдения, че е неформален лидер, което е абсурдно“, коментира Кутев.

По думите му подобни действия напомнят добре познати политически сценарии от миналото. Той коментира и позиция на съветника по сигурността на президента Димитър Стоянов, като заяви, че целта вероятно е разпиляване на вот.

„Най-вероятно това е партийна технология – да се вземат гласове по грешка от хора, които биха подкрепили евентуален президентски проект“, допълни Кутев.

Антон Кутев коментира и очакванията към президента Румен Радев, като отбеляза, че ако той реши да не създава собствен политически проект, това може да се отрази на общественото доверие към него.

„Много хора вярват в Радев като последна надежда. Ако не предприеме подобна стъпка, това може да му коства част от рейтинга“, заяви Кутев.