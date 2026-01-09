Бойко Борисов: ГЕРБ ще върне първия мандат (ВИДЕО)

Предстоят ни избори. Разбрах, че в понеделник в 10 часа ще връчат първия мандат. След толкова много бързане, с което се съобразихме, мина един месец, докато се връчи първия мандат. Това заяви във видео на живо председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и обяви, че от партията ще върнат веднага първия мандат, но хаосът и омразата между партиите ще са още по-големи.

"По-успешно управление през тези 11 месеца аз трудно мога да посоча през последните години, през последните десетилетия дори", коментира той и добави, че е успял да сглоби една абсурдна коалиция на малцинство.

"Резултатите са налице - абсолютно пълноправен член сме на Шенген.. Само България в Европа спря по законен начин нелегалната имиграция, само в нашите градове го няма ужаса по европейските градове. Когато преди 4-5 години с огромни усилия вкарахме България в чакалнята и Европейския банков съюз, където са най-развитите държави с най-стабилната банкова система - това е благодарение на вас", каза още той.

Борисов отправи и сериозни критики към съпредседателя на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

"Човек, който може да излъже - както Асен Василев казва, че не е бил с мен и Кирил Петков в манастира - сега същия Василев лъже, че те са ни вкарали в еврозоната. Когато внесохме конвергентен доклад, че сме готови за еврозоната, всички казваха, че това е лудост. Говорил съм един по един с нашите партньори, включително и с Пеевски, да ни подкрепят, защото от една страна Радев говори колко сме неподготвени, ПП-ДБ също, Възраждане също - ние си поехме кръста и вървяхме по пътя", допълни Борисов.

