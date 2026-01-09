Портних с позиция за "Карантината": ППДБ търсят „вратички“ за източване на бюджета

Бившият кмет на Варна: Ще подам сигнали до прокуратурата за умишлена безстопанственост

Бившият кмет на Варна - Иван Портних, излезе с позиция за рибарско пристанище "Карантината". „Карантината“ е на произвола, за да имат опонентите ми политическа дъвка срещу мен. ПП-ДБ са превърнали пристанището в удобен компромат срещу мен, затова не си мърдат пръста, за да го почистят или ремонтират", пише в позицията, изпратена до медиите.

Публикуваме пълния текст без редакторска намеса:

Пристанище „Карантината“ е оставено на произвола на съдбата от повече от две години, затова ще подам сигнали до прокуратурата и до европрокуратурата за безстопанственост, при това умишлена.

Всяко съоръжение се нуждае от поддръжка, особено когато е свързано с вода. Всеки воден канал се чисти регулярно, всяко пристанище – също.

Повече от две години обаче управата на „Каранината“ и Община Варна, която го стопанисва, не са предприели никакви адекватни мерки, нито действия, за да поддържат съоръжението. „Карантината“ е на произвола, за да имат опонентите ми политическа дъвка срещу мен. ПП-ДБ са превърнали пристанището в удобен компромат срещу мен, затова не си мърдат пръста, за да го почистят или ремонтират.

Всеки път - преди важни решения за Варна, преди избори, или пък за да прикрият собствен скандал, те активират темата.

Защо подавам сигнали в прокуратурата и европрокуратурата?

След бедствието през 2023 г. общината трябваше да получи обезщетение от застрахователя, но това не се случи. Можеха да предявят претенции към строителя – не го направиха.

В края на 2023 г. ураган нанася повреди на камъните, натрупани от едната страна на пристанището. Днес, според Коцев и екипа му, основната причина за повредите е, че не е изпълнен проектът и са използвани по-малки камъни за укрепване на стената на пристанището от заложените в проекта.

Фактите:

1. Коцев и компания не съдят строителя за отказа му да отстрани щетите за своя сметка, въпреки че пристанището е в гаранционен срок. Най-вероятно защото собственикът на фирмата е от приятелския кръг на Коцев и го е подкрепил на изборите. Или с корупционен мотив.

2. Коцев и компания не съдят и застрахователната компания, която е застраховала пристанището, за отказа ѝ да покрие щетите от бедствието със застраховката. Вероятно по същите причини.

3. Коцев и компания не съдят и проектанта, който има застраховка “проектантска отговорност”. Напротив - използват същия проектант, когото обвиняват в калпав проект, да проектира и ремонта след бурята. Важно е да се отбележи, че въпросният проектант е упражнявал авторски надзор по време на строителството и се е подписвал лично, включително че камъните, използвани за укрепване на стената, са били, каквито е предвидено по проект.

4. Година след бедствието все още нищо не е направено за отстраняване на щетите и през февруари 2025 г. темата се повдига на сесия на общински съвет. От записите от комисията преди сесията и от самата сесия се вижда, че в хода на дебатите с колегите настояваме Коцев и администрацията му да заведат дела и да търсят отговорност от строител, застраховател и проектант. Същото мнение е подкрепено и от другите групи в общинския съвет и решението на съвета е да се намери незабавно друг проектант за ремонта. Въпреки това, Коцев продължава процедурата със стария проектант, за чийто първоначален проект всъщност казват, че бил калпав.

Вместо да обявят конкурс, те стигат до пряко договаряне с фирма изпълнител, защото на обявената обществена поръчка не се явява нито една фирма, което се дължи на нарочно зададени абсурдни условия.

Вместо да защитят парите на варненци, от ПП-ДБ търсят „вратички“ за източване на бюджета през директно договаряне.

И така старият проектант и фирма, избрана без конкурс, ще правят ремонта.

Държа да подчертая, че многократно предупредихме и на сесия на ОбС, че ако се предприеме какъвто и да било ремонт преди да са заведени искове към първоначалната фирма строител и застрахователя, те ще бъдат изцяло освободени от отговорност за покриване на разходи.

Явно именно това е целта на Коцев и екипа му - да замете с пари на варненския данъкоплатец следите и възможността да се търси отговорност от строител, застраховател и проектант.

Да поговорим и за пясъка, който се натрупва:

Всъщност проблем на практика няма. Нормално е да има наноси в едно пристанище и те да се чистят един път в годината. Това пристанище е плитко - за рибарски лодки с газене с дълбочина до 2 метра. Почистването на рибарското пристанище от пясъчни наноси струва около 25 хил. лв. годишно. Само за сравнение - хонорарът, който община Варна плати на диджей Бобо за един час за празника на Варна, е 300 хил. лв. Тоест с хонорара на диджей Бобо може да се почиства пристанището над десет години. Разходите на пристанището за година са между 500 хил. лв. и 1 млн. лв. (основно за заплати на персонал), а почистването струва само 25 хил. лв. или 2-5 % от общите разходи.

Община Бяла по европроект си е взела машина за почистване на наносите на тяхното пристанище. Община Варна не е кандидатствала. Значи някои общини могат, други създават фейсбук проблеми.

Алтернативата е генерална и ще струва на варненци колкото едночасово участие на споменатия диджей – 300 000 лв. Наноси може изобщо да няма - ако се изгради геотекстилна преграда по дъното пред входа. Холандска фирма показа проекта на Коцев, но две години никакви действия не бяха предприети.

Защо Коцев и компания нищо не предприемат по темата?

Защото са некадърни.

И защото с подобни изкуствено раздухвани теми отклоняват общественото внимание от пълния си управленски и морален провал, от безпрецедентия корупционен скандал, в който са главни действащи лица и подсъдими за корупция, от далаверите им за милиони със софтуерите за синята зона, зелената зона и билетната система, от изгубените стотици милиони от държавата и по плана за възстановяване, от боклука, от това, че развитието на Варна спря и нищо не се случва. НИЩО!