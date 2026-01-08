Костадинов към ППДБ: Еничари, кухи сте като войнишки манерки!

Еничарите са полудели от страх и злоба:) Погледнете този профил. Снимката е или открадната, или изкуствено създадена. Няма приятели, няма публикации. Очеизваден трол. За това сигнализира в социалните мрежи председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Такива като този "човек" са налетели върху страниците на Възраждане като обезумели - не стотици, а хиляди подобни тролове. Особено са забавни, когато единия трол напише някаква псувня, а другия под него се възмущава, че "неудобните коментари се трият"

90% от тролската маса е еничарска", продължава депутатът.

Костадинов обвини ППДБ, че хвърлят стотици хиляди левове "за тази тролска офанзива", а още дори не е започнала предизборната кампания.

"Другите 10% се поделят между останалите партии. Трябва да отбележа, че до началото на декември Величие, огледалният брат-близнак на ППДБ, имаше най-развита тролска фабрика. Само че след акцията на ДАНС в с. Неофит Рилски, където е седалището на пирамидалната секта, сървърите на Фараона бяха конфискувани и изведнъж "подкрепата" за Величие в мрежата рязко секна".

По думите му активността на троловете всъщност увеличава видимостта на страниците на „Възраждане“.

„Без да искат, те постигат обратното на това, което искат. Алгоритъмът на Фейсбук отчита какво се чете и гледа най-много и го разпространява навсякъде. Например, вчерашната ми публикация за шиткойна в личния ми профил за 15 часа достигна до 250 000 души. Очаквам да стигне и 350 000“, обясни Костадинов и добави:

"Но защо го правят тогава? По принцип еничарите, като всички умствено болни хора, са с доста ограничени ментални способности. Иначе казано са кухи като войнишки манерки. Но все пак еничарите не са лишени от емоции. Те виждат всенародната омраза срещу тях. Виждат гнева, който се надига в народа ни срещу наглата еничарска сган, която поруга достойството и честта на българите, като отне насила националната ни валута. Виждат това и изпитват панически страх и злоба. Защото идват избори и еничарите виждат какво ги очаква - победа за Възраждане, арести, съд и затвори. Да, това ще се случи с еничарите. И те го знаят."