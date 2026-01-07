Напусналият ИТН проф. Чорбанов: Написах писмо на Слави, той не ми отговори

Още по темата: Проф. Андрей Чорбанов напуска ИТН 19.12.2025 13:28

Не се чувствах значим в партията, заяви бившият депутат

Бившият депутат от „Има такъв народ“ проф. Андрей Чорбанов заяви, че е напуснал партията заради дълбоко несъгласие с начина, по който тя функционира. В интервю за „Здравей, България“ той коментира, че ИТН е преминала „от партия, спечелила избори, до маргинална формация“, в която решенията се вземат централизирано, без обсъждане в парламентарната група.

Имунологът подчерта, че като председател на Комисията по образование и наука е работил професионално, но реални политики в секторите образование, наука и медицина не са били приоритет. По думите му бюджетите не предлагат реформи, а само механично индексиране на средства. Той посочи и че България остава последна в Европа по дял от БВП за образование и наука – проблем, който не е бил адресиран.

Чорбанов критикува и компромисите в коалиционните формати, довели според него до размиване на идентичността на ИТН и напускане на експертите, с които партията е започнала. Припомни и свои по-ранни твърдения за опити за натиск върху депутати в периоди на политическа нестабилност, но отказа да назовава имена, тъй като няма доказателства.

Решението му да напусне формацията е резултат от „дълго натрупване“, като последният катализатор е бил бюджетът, който според него оставя служителите в бюджетната сфера в уязвимо положение.

"Написах дълго писмо на Слави Трифонов защо си тръгвам, но той не ми отговори", обяви Чорбанов. По думите му той не напуска „потъващ кораб“, тъй като партията има своите последователи, а напуска политически проект, загубил първоначалния си смисъл и експертен потенциал.