Румен Радев: Възможно най-скоро ще връча първия мандат

Автор: Труд онлайн
Политика
Снимка: Труд

Както знаете партиите още са в почивка. Възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата за съставяне на правителство, тъй като партиите по време на консултациите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието. Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев в София, където пред паметника на Незнайния воин беше отслужен традиционният богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия.

Държавният глава призова хората да излязат и да гласуват, за да се снижи до минимум принудителният купен вот.

"Ние отчетът го даваме всеки ден. Ние не сме избрани с г-жа Йотова да обединяваме гражданите. По належащият въпрос е къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет", попита той.

Президентът коментира и ситуацията във Венецуела.

"Управляващите положиха неистови усилия, за да увеличат международните прояви на президентската институция. Сега странно мълчат. Венецуела е пореден епизод от разграждането на международния правен ред. Натрупаха се прецеденти, които засилват националната сигурност на всяка една страна. Това означава, че трябва да укрепваме отбранителните си способности", заяви той.

Още от (Политика)

Най-четени

Мнения