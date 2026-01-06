Румен Радев: Възможно най-скоро ще връча първия мандат

Както знаете партиите още са в почивка. Възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата за съставяне на правителство, тъй като партиите по време на консултациите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието. Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев в София, където пред паметника на Незнайния воин беше отслужен традиционният богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия.

Държавният глава призова хората да излязат и да гласуват, за да се снижи до минимум принудителният купен вот.

"Ние отчетът го даваме всеки ден. Ние не сме избрани с г-жа Йотова да обединяваме гражданите. По належащият въпрос е къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет", попита той.

Президентът коментира и ситуацията във Венецуела.

"Управляващите положиха неистови усилия, за да увеличат международните прояви на президентската институция. Сега странно мълчат. Венецуела е пореден епизод от разграждането на международния правен ред. Натрупаха се прецеденти, които засилват националната сигурност на всяка една страна. Това означава, че трябва да укрепваме отбранителните си способности", заяви той.