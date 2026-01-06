Пеевски: Тръмп даде отличен пример как се защитава демокрацията

Президентът Тръмп даде отличен пример за лидерство с отстраняването на диктатора Мадуро. Това заяви в позиция председателят на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски по отношение на нарастващото напрежение между САЩ и Венецуела.

"Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро", написа той.