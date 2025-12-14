България е сред лидерите по консумация на алкохол в света

Данни на Световната здравна организация

България е сред държавите с най-голяма консумация на алкохол в Европа и света. По данни на Световната здравна организация (СЗО) средната годишна консумация на човек на възраст над 15 години е 11,2 литра чист алкохол, като най-голям дял се пада на напитките с висок алкохолен процент. Това количество се равнява приблизително на една бутилка бира през ден, чаша вино на всеки няколко дни и редовна консумация на твърд алкохол, отбелязва Институтът за пазарна икономика. Реалното потребление вероятно е още по-високо заради нерегистрираното домашно производство.

Особено тревожен е делът на тежките хронични пиячи - 9,1% от населението над 15 години, като при мъжете той достига 16,6%. Високата употреба на алкохол има сериозни последици за здравето: средно над 6 години живот в добро здраве се губят заради болести или преждевременна смърт, свързани с консумацията на алкохол. Смъртността вследствие на употребата му е значително по-висока при мъжете и включва случаи на рак, чернодробна цироза и пътнотранспортни произшествия.

Проблемът засяга и младите хора. Данни от Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) показват, че над 40% от българските ученици са опитали алкохол преди 13-годишна възраст, а достъпът до алкохолни напитки за непълнолетни остава лесен въпреки законовите забрани.