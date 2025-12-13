Планът за разпарчетосване на ЕС е план за контрол

Става все по-спешна нуждата от управляващи с адекватен поглед върху геополитиката и смелостта да взимат решения

Дейли Телеграф, Таймс и други вече цитират нов документ на САЩ, който разкривал, че Тръмп иска 4 държави да напуснат ЕС - Италия, Австрия, Полша и Унгария. Тук вече навлизаме в много опасни води. Трудно ще е да дам гледна точка без да влизам в 2 часа обяснения, но нека ви го кажа така - не е голяма оферта това в борбата срещу някои еврократи пък да кацнем на пълно американско господство. Защото този план за разпарчетосване е план за контрол.

Ще ви припомня също така, че почти всички вредни идеи в Европа - отворени граници, културни войни, дори федерализация, до голяма степен идват от САЩ. Отворено общество е американско НПО. Световният икономически форум може да е в Давос, но е вдъхновен от годините на Клаус Шваб в Харвард и неговия ментор - Хенри Кисинджър. Впрочем, председател на СЕФ вече е Лари Финк, шефа на Блекрок.

Не на последно място, Тръмп е на власт още 3 години. Дори да ви харесва повече неговата визия, докато се излиза от ЕС вече като нищо може да не е неговата визия начело.

Нали имахме едно такова общо мнение за държавите, които са го играли „съюзници“ на САЩ в конфликтите?

Сега, аз не мисля, че всичко това значи да се хвърляме с главата напред във федерална Европа. Нито ще играя ролята на жълтопаветник под страницата на американското посолство да псувам Тръмп и да обяснявам как е Волдеморт. Обаче тук трябва вече едно наум и с дългосрочен поглед.

Става и все по-спешна нуждата от управляващи с адекватен поглед върху геополитиката и смелостта да взимат някакви решения. България трябваше още вчера да е започнала дискусията как да оцелеем без еврофондове и как ще осигурим добри отношения с Турция, например. Най-вече да изграждаме връзки с Румъния и Гърция, които да останат независимо какво се случва с ЕС.

Просто... играта загрубява.

***

Има причина Тръмп да мисли, че може да разцепи ЕС и тя се вижда ясно от поредната самоунищожителна простотия на Меркел, пардон, Урсула. „Политико“ пише, че за да убедят Белгия да изземе замразените руски активи щели да заплашат да я изолират от процесите в ЕС, като Унгария.

Нека преговорим казуса - повечето руски активи се намират в Белгия, в Euroclear. Белгия съвсем резонно се притеснява, че ще понесе щетите, ако се наложи да се връщат тези пари. ЕС не е успял да предостави ясни критерии и гаранции за законността и защитата на Белгия, поради което премиера отказва, засега. Те вече го оплюха, че е путинска марионетка и не знам си какво.

Това, обаче, не е като да изолираш Унгария, източна държава и нов член на ЕС. Белгия е основаваща държава, сърцето на Европа, дома на институциите. Тя беше солидарна с Украйна във всеки един момент. Това да се изисква от тях без гаранции и с огромен риск да финансират този заем, като натискът е със заплахи и атаки... това е критично лош ход от страна на институциите. Това създава прецедент, че солидарност между държавите в ЕС е по-малко важна от солидарността с чужди държави. И че всеки политик и държава може да бъдат мишена.

Украйна се очаква, че ще ù свършат средствата през април без заема, или поне така пише „Политико“. Обаче не знам какво ще стане ако така се осигури този заем.