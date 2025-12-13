Седем билки и подправки срещу високото кръвно

Храненето, физическата активност и дори някои билки и подправки могат да имат съществено влияние върху кръвното налягане. Според изданието A Very Well Health, някои от тях действат като естествени „лекарства“ за сърцето и кръвоносните съдове.

Босилек

Съдържа антиоксиданта евгенол, който действа като естествен блокер на калциевите канали и може да помогне за понижаване на високото кръвно налягане.

Чесън

Един от най-богатите източници на сяросъдържащи съединения като алицин, който подпомага отпускането на кръвоносните съдове и подобрява кръвообращението. Някои изследвания показват, че екстрактът от чесън може да има ефект, сравним с медикаментите за високо кръвно.

Мащерка

Съдържа розмаринова киселина, която подпомага кръвообращението и отпуска съдовете, а също така може да намалява възпалението. Проучвания върху животни сочат, че тя блокира конвертиращия ензим ангиотензин (АСЕ), което води до значително понижаване на кръвното налягане.

Магданоз

Богат на витамин C и каротеноиди, които действат като антиоксиданти. Те помагат за понижаване на кръвното налягане и на „лошия“ LDL холестерол – рисков фактор за сърдечни заболявания.

Семена от целина

Действа като блокер на калциевите канали и съдържа фибри, които подпомагат здравето на сърцето. Изследвания върху хора показват обещаващи резултати за понижаване на кръвното.

Джинджифил

Може да действа подобно на АСЕ инхибитор и блокер на калциевите канали, стимулира кръвообращението и се използва като натурално средство за контрол на кръвното налягане.

Канела

Проучвания показват, че канелата разширява и отпуска кръвоносните съдове, като понижава кръвното налягане. Редовната ѝ консумация може да подпомогне поддържането на нормални нива, като допълнение към здравословния начин на живот и други лечения.