Д-р Антон Стоянов, специалист по образна диагностика: Ракът на гърдата се подмладява

За 10 години броят на засегнатите жени под 30-годишна възраст се е удвоил

Самонаблюдението помага за ранното откриване на болестта

Ракът на гърдата продължава да бъде най-честото онкологично заболяване сред жените в България и водеща причина за смъртност. Според последните данни на BreastUnit.bg заболяването представлява 25,5% от всички новодиагностицирани онкологични случаи при жените и за последната година е причинило 1 533 смъртни случая. В световен мащаб честотата на рака на гърдата се увеличава с около 0,5% всяка година.

Анализ на наши данни за последните 10 години показва, че се променя профилът на заболелите - растат случаите сред по-младите жени. Ако преди това ракът на гърдата се е срещал по-често след 50-годишна възраст, с пик между 60 и 70 години, сега картината е различна, за сметка основно на по-младите. Двойно са се увеличили болните жени под 30-годишна възраст. Над 12% са се увеличили жените, които са диагностицирани във възрастовата група между 41 и 50 години.

Тези данни трябва да пренасочат вниманието към профилактика и скрининг, особено сред по-младите жени, смятат експерти. Редовните прегледи остават най-сигурният начин за ранно откриване на болестта. Медиците отчитат, че все повече млади пациентки търсят профилактични прегледи и образни изследвания, което е положителен знак.

“Не бива да приемаме диагнозата като присъда. Всичко зависи от стадия, в който се открива заболяването, и именно тук профилактиката има решаваща роля”, подчертава д-р Антон Стоянов, специалист по образна диагностика.

Мамографският скрининг остава най-надеждният метод за ранно откриване на рака на гърдата. Той може да идентифицира изменения преди появата на симптоми. Според Американското онкологично дружество жените между 40 и 44 години могат да започнат ежегоден скрининг, тези между 45 и 54 години - ежегодна мамография, а след 55 години - изследване на всеки две години или според индивидуалния риск. При повишен риск (например при носителки на генетични мутации) се препоръчва комбиниран скрининг с мамография и ядрено-магнитен резонанс.

Освен професионалните прегледи, д-р Стоянов подчертава и значението на самонаблюдението. Всяка жена трябва да познава структурата на гърдите си и да обръща внимание на промени като уплътнения, деформации, промяна в зърното (разраняване, хлътване) или необичайна секреция. Най-изявеният симптом на карцином на млечната жлеза е осезаема бучка в гърдата или в подмишницата. Други симптоми са болки в гърдата, които не са свързани с менструацията, промяна в кожата (набръчкване, хлътване).

Не всяка осезаема бучка в гърдата означава рак. Тя може да бъде киста или твърда маса - доброкачествени тумори, които не се превръщат в рак. При самопрегледа жените не могат да различат дали става дума за рак или за безобиден фиброаденом. Особено при жени под 30 години фиброаденомите са много чести поради хормонални промени. Характерът на масата в гърдите се разбира чрез ултразвук, затова жените трябва да посетят лекар специалист веднага щом забележат промяна или бучка в гърдите си.

Ракът на гърдата възниква, когато клетките в млечната жлеза започнат да се делят неконтролируемо и образуват злокачествен тумор. Най-често заболяването започва в каналчетата или лобулите на гърдата и може да се разпространи към лимфни възли, оттам чрез лимфата и кръвта - към други органи. Важното е да бъде диагностициран, преди да се разпространи към други органи.

Сред основните рискови фактори са възрастта (особено след 40-45 г.), наследствени мутации в гените BRCA1 и BRCA2 (които отговарят за възстановяването на ДНК и чиято промяна значително увеличава риска от рак на гърдата и яйчниците), хормонални промени, наднормено тегло, злоупотреба с алкохол, липса на физическа активност и продължителен прием на хормони и противозачатъчни.