Доведеният син на украинската посланичка в София - основен заподозрян за брутално убийство на студент във Виена

21-годишният Данило е измъчван с часове, преди да бъде запален жив. С брутално насилие двама килъри отмъкнали паролите за криптопортефйла му, след което го ликвидирали и избягали в Украйна

Доведеният син на посланичката на Украйна в София Олеся Илашчук е основен заподозрян за брутално убийство във Виена, което потресе Австрия преди броени дни.

19-годишният Богдан Ринжук, син на мастит украински бизнесмен, е арестуван на родна територия, след като австрийските власти издали заповед да задържането му в Украйна, съобщи украинският антикорупционен сайт antikor.ua. Самоличността му бе потвърдена и от източници на друга платформа за против корупцията в страната - detective-info.com.ua.

Тъй като двете страни нямат спогодба за екстрадация на престъпници, съдебният процес за убийството на студента се прехвърля в Украйна.

Ринжук и 45-годишният бивш митнически служител Олександър Агоев разработили план за ливидирането на 21-годишния Данило Кузмин, който е син на зам.-кмета на Харков Сергей Кузмин.

Данило Кузмин е бил студент в престижен университет във Виена. В същото висше учебно заведение учи и 19-годишният Богдан, доведен син на украинската посланичка в София, която от години живее на семейни начала с неговия баща - Иван Ринжук.

Убитият студент, 21-годишният Данило Кузмин, е син на зам.-кмета на Харков Сергей Кузмин. Младежът е бил жестоко изтезаван от своите сънародници, докато разкрие кодовете на критопортфейла си.

Според информацията, публикувана в антикорупционните портали, Данило се похвалил пред Богдан, че притежава 200 000 долара в криптовалути. Ринжук споделил това с Олександър Агоев. Привлечени от солидните спестявания на своя приятел и двамата бързо разработили план за неговото ликвидиране.

Според официалната информация на австрийските власти, на 25 ноември Данило е причакан в подземния паркинг на престижния хотел "Софител" във Виена. Още там е бил пребит жестоко, за което свидетелстват кървави следи в подземието. Кузмин е натикан в колата си, след което отвлечен на безлюдно място в покрайнините на Донаущат.

Зам.-кметът на Харков Сергей Кузмин. Той и съпругата му подали сигнал на австрийските власти, че нямат връзка със сина си - нетипично спрял да отговаря на мобилния си телефон.

Двамата килъри не се досетили, че и в подземието на хотела има камери - криминалистите тръгнали по следите им. За жалост - твърде късно.

На следващия ден, 26 ноември, разследващите открили Мерцедесът на Данило изцяло опожарен. Тялото на студента е било с над 80 процента изгаряния, а дробовете му пълни с кръв.

Все още патоанатомите във Виена не излизат с официално становище дали младежът е починал от изгаряния и топлинен удар, или преди това се е задушил и задавил със собствената си кръв - всичките му зъби били избити, преди убийците да полеят автомобила му с бензин и драснат клечката.

Колата на Данило Кузмин. 21-годишният студен си е отишъл в мъки.

На 2 декември властите в Австрия поканиха всички медии на извънредно свикана пресконференция по случая, тъй като кървавото убийство потресе не само обществеността, а и криминалисти с богат опит.

Брифингът бе иницииран от ръководителя на следствената служба и заместник-директор на Криминалната полиция на Виена Герхард Винклер, както и от Доминик Щафа, районен инспектор на криминалната служба в австрийския град. Винклер е и основен следовател по случая с брутално убития Кузмин.

На този етап австрийската полиция и прокуратура не съобщават имената на основните заподозрени, но се очаква до дни да го сторят. От Криминалната дирекция са категорични, че основна версия за убийството е финансов мотив. Според украинските антикорупционни платформи при залавянето на Агоев и Ринжук в Украйна, в домовете им били открити по 100 000 долара - предполага се, че това са парите на Данило Кузмин, разделени на две помежду им след убийството на студента.

Кой е Иван Ринжук?

Още при назначаването на Олеся Илашчук за посланик в София, украинските опозиционни медии публикуваха редица статии с критика, че дамата е парашутист и крие срамно минало - занимавала се е със семинари по сексология и личностно развитие. Нещо повече - от години тя живее на семейни начала с Иван Ринжук, разследван за редица финансови злоупотреби и славещ се с недобра репутация.

Рунжик е дългогодишен шеф на Калиновския пазар в град Чернивци, област Буковина. Калиновският пазар е един от най-големите и най-известни пазари в региона. Той е важен икономически и социален център, но през годините е бил свързван и със скандали около управлението му.

В началото на 2013 г. срещу Ринжук-Старши е повдигнато обвинение за съпричастност към финансови машинации. Делото срещу ръководителя на тържището се влачи почти 10 години, а накрая съдът го оправдава. Процесът срещу бившия шеф е за злоупотреби, свързани с дейността на дружеството му „Джемма“, в което участвала и Олеся Илашчук, преди да стане амбасадор на Украйна в българската столица.

Според antikor.ua самата Олеся е вписала в декларацията си, че Богдан Ринжук е неин син, макар младежът да е от бившата жена на бизнесмена, а тя - негова мащеха.

49-годишната Олеся Илашчук, посланик на Украйна в София. До този момент няма официално изявление от нея за случая във Виена.



Пресконференцията на австрийските следователи може да видите тук: