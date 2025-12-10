Донор на сперма с ген, свързан с рака, е баща на почти 200 деца в цяла Европа

Истинският брой на засегнатите деца е неизвестен

Донор на сперма, носещ генетична мутация, която драстично увеличава риска от рак, е баща на най-малко 197 деца в цяла Европа – включително в Гърция – според мащабно разследване на BBC и 13 други европейски обществени радио- и телевизионни оператори.

Мутацията засяга гена TP53, причинявайки синдром на Ли-Фраумени, който носи до 90% риск от рак през целия живот, особено в детска възраст и по-късно рак на гърдата. Някои деца, заченати от спермата на донора, вече са починали.

Европейската банка за сперма, която е предоставила спермата на донора, заяви, че засегнатите семейства изказват „най-дълбоко съчувствие“ и призна, че спермата е била използвана за създаване на твърде много деца в някои страни. Донорът, който е бил здрав и е преминал стандартен скрининг, оттогава е бил блокиран от даряване.

Лекарите съобщиха, че са установени 23 деца с мутацията от 67 известни случая, десет от които вече са развили рак. Истинският брой на засегнатите деца е неизвестен.