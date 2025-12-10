Сиярто: ЕС застрашава глобалната сигурност

Още по темата: Сиярто: Унгария няма да се съгласи на забрана за доставките на руски петрол и газ за ЕС 03.12.2025 14:52

Ядрената енергия е подложена на значителни идеологически атаки в ЕС

Европейският съюз (ЕС) застрашава глобалната сигурност, като възхвалява атаките срещу енергийните системи, тъй като това би могло да създаде много вреден прецедент и да послужи като отправна точка в световен мащаб. Това каза Петер Сиярто, министър на външните работи и търговията на Унгария, в Истанбул, съобщава MTI.

На срещата на министрите на енергетиката на Организацията на тюркските държави (ОТД) министърът първо подчерта, че светът в момента живее в епоха на кризи, когато сигурното енергийно снабдяване на много страни е застрашено, а най-големият проблем в тази област е политизирането и реидеологизирането на въпроса.

Той обясни, че в резултат на това по целия свят са взети изключително вредни и опасни решения, определени енергийни източници и транзитни маршрути са направени невъзможни, намеса е в суверенните национални енергийни политики и дискриминация срещу определени методи за производство на енергия.

В тази връзка той похвали здраворазумния подход на тюркските страни, които разглеждат енергийните доставки като физически въпрос, за разлика от Европейския съюз, който представлява другия, много вреден подход

„Ще се борим срещу това решение, което би имало много лошо въздействие върху сигурността на енергийните доставки. Много е трудно да си представя как бих могъл да споря у дома за замяната на евтин и надежден енергиен източник с по-скъп и по-малко надежден“, каза той.

Сиярто подчерта, че настоящата крехка ситуация ясно демонстрира оценяването на енергийното сътрудничество с външни партньори, така че отношенията с тюркските държави са от особено значение.

Сиярто предупреди, че европейската политика заплашва глобалната сигурност

и енергийните доставки, тъй като мерките на Брюксел, които нарушават националния суверенитет и застрашават енергийната сигурност, биха могли да създадат прецедент в световен мащаб и да послужат като отправна точка за намеса на други държави.

„И това европейско отношение също заплашва глобалната сигурност: само помислете за факта, че лидерите на ЕС възхваляват физическите атаки срещу енергийната инфраструктура“, заяви той. „Украинците предприеха атаки срещу тръбопровода „Дружба“ – който навреди не на Русия, а на Унгария и Словакия – и европейските лидери хвалят тези действия. А това е изключително опасно, тъй като други ще могат да твърдят, че атакуването срещу физическата инфраструктура е „положително“ нещо. Възхваляването на взривяването на тръбопровода „Северен поток“ беше едно от най-сериозните изявления, направени от европейски политик през последните години. Възхваляването на спонсорирания от държавите тероризъм е напълно неприемливо Тъжно е, че така наречените отговорни европейски политици правят подобни изявления през 21-ви век“, продължи той, осъждайки и атаките срещу танкери в Черно море.

По думите му, ядрената енергия е подложена на значителни идеологически атаки в ЕС, срещу които, според него, трябва да се води борба, тъй като това е единственият начин да се отговори на постоянно нарастващото търсене на електроенергия евтино, безопасно, като същевременно се спазват съображения за опазване на околната среда.