Нов модерен мост ще свързва Гърция и Турция

„Мостът на приятелството“ ще бъде важен възел на бъдещия паневропейски „Коридор IV“

Плановете за изграждането на нов мост, свързващ Гърция и Турция в района на Еврос, се оформят бързо и проектът наближава началото си, според гръцката компания, отговорна за неговото изпълнение.

Egnatia Odos SA, отговорна за проектирането на проекта съвместно с турските си колеги, е завършила проучването на проекта и го е предала на Турция, каза Константинос Куцукос, главен изпълнителен директор на Egnatia. Проучването е започнало през 2006 г.

„През последните четири години то навлезе в много интензивна фаза и в резултат на това с удоволствие обявяваме, че след четири години на напрежение между двете страни можем да предадем окончателното проучване и проект на новия мост при Кипи“, отбеляза Куцукос.

През следващите месеци Egnatia SA очаква да завърши тръжната документация от гръцка страна, докато Турция ще прави същото, както е посочено в споразумението между двете страни. Ако всичко върви по план, двете страни би трябвало да могат да изберат изпълнителите, които ще изпълнят плановете за проекта, пише Greek Reporter.

Когато започне строителството, ще има съвместен екип за надзор под ръководството на Министерството на инфраструктурата и транспорта на Гърция и еквивалентното министерство на Турция. Мостът ще бъде въжена конструкция, простираща се на 400 метра точно над река Еврос. Той ще бъде широк над сто фута с общо четири ленти, по две от всяка страна.

Новият проект за мост при Еврос, наречен „Мостът на приятелството“

Строителството на „Моста на приятелството“, както е известен конкретният мост, се очакваше да започне през 2024 г., след като представители на двете страни одобриха проекта по време на посещението на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Атина през 2023 г. Това ще бъде вторият мост, който служи като връзка между Гърция и Турция, тъй като един такъв е в експлоатация в момента.

Като врата между Европа и Азия, „Мостът на приятелството“ ще бъде важен възел на бъдещия паневропейски „Коридор IV“. Той ще се състои от главен мост и два моста за разтоварване. От гръцка страна той ще бъде част от магистралната отсечка Егнатия – Солун – Кипи. В Турция ще бъде свързан с отсечката Ипсала – Истанбул.

Създаването на моста е възможно благодарение на сътрудничеството между гръцкото и турското правителство, предвидено в междуправителственото споразумение, подписано в Истанбул през 2006 г.

Новият мост ще служи като еквивалент на съществуващ мост. Той ще бъде построен по-надолу по течението. Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу заяви, че съществуващият мост Ипсала-Кипи над река Мерич е построен през 1958 г. и след инспекции не е имало структурни проблеми.