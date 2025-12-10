Ревизионистката позиция на Турция разпалва стари спорове с Гърция

Засега дългогодишните спорове остават точно там, където са били от десетилетия

Подновените претенции на Анкара в Егейско море, Източното Средиземноморие, Кипър и Тракия стесняват пространството за смислени разговори - дори когато и двете страни публично настояват, че искат диалог съгласно международното право.

Само дни след като гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви на конференцията Vima, че условията са „узрели“ за провеждане на следващия Съвет за сътрудничество на високо ниво между Гърция и Турция през първото тримесечие на 2026 г., турският външен министър Хакан Фидан изведе на преден план дългогодишните ревизионистки позиции на Анкара - по отношение на Егейско море, Източното Средиземноморие, кипърския въпрос и мюсюлманското малцинство в Тракия (регион в североизточна Гърция).

Говорейки пред Великото национално събрание на Турция по време на дебата за бюджета на Министерството на външните работи, Фидан ясно заяви, че Анкара няма намерение да се откаже от пълния си списък с претенции в Егейско море. Той също така не остави никакво съмнение, че Турция никога няма да влезе в диалог, фокусиран единствено върху единствения въпрос, който Атина признава: определянето на изключителната икономическа зона (ИИЗ) и континенталния шелф.

Според Турция – позиция, развивана постепенно от 1973 г. насам – Егейско море съдържа поредица от взаимосвързани спорове, които трябва да бъдат решени като пакет: започвайки с териториалните води, обхващайки националното въздушно пространство, FIR (Район за полетна информация), зоните за търсене и спасяване и в крайна сметка въпросите за суверенитета. През последните години Анкара свързва тези твърдения и с искането си за демилитаризация на гръцките острови.

В съответствие с този ревизионистки наратив, Турция твърди, че гръцките острови нямат пълни суверенни права, с изключение на териториалните води до шест морски мили. Тя също така твърди, че турският континентален шелф трябва да се изчислява от континенталните брегове на двете страни – като по този начин ефективно се разделя Егейско море наполовина.

Диалог – но не и сближаване

Поразителното е, че както Фидан, така и дипломатически източници в Атина настояват, че искат диалогът да продължи, въз основа на принципите на международното право. И все пак двете страни звучат по-скоро сякаш изнасят паралелни монолози, отколкото сериозно проучват каквито и да било перспективи за сближаване по ключови правни и дипломатически въпроси.

Политическите консултации на практика са замразени от месеци – поне от ноември 2024 г. – след публичното признание както на гръцкия външен министър Йоргос Герапетритис, така и на Фидан, че няма споделена рамка за разбирателство. Дори ако двете страни успеят да се споразумеят за дата за следващия кръг, вероятно през първите седмици на януари, се очаква дискусиите да се съсредоточат само върху области като сътрудничеството по въпросите на миграцията и гражданската защита.

Кипър: Крайъгълен камък на стратегията на Турция

В речта си Фидан подчерта Кипър като „неразделна част“ от стратегията на Турция в Източното Средиземноморие. Коментарите му идват в момент, когато личният пратеник на генералния секретар на ООН провежда срещи на острова – първо с президента на Република Кипър Никос Христодулидес, а след това с новоизбрания турско-кипърски лидер Туфан Ерхюрман. Тристранна среща е насрочена за четвъртък, 11 декември, в края на която може да бъде обявен график за следващата неформална среща на пет страни, с участието на Гърция, Турция и Обединеното кралство, евентуално през януари.

Въпреки че Фидан не спомена изрично решение за две държави – често искане на турския президент Реджеп Тайип Ердоган – той настоя за необходимостта „Севернокипърската турска република“ (отцепническата формация в окупирания север на острова, призната само от Турция) да „заеме полагащото ѝ се място в международната общност“ и „нечовешкото ембарго“ срещу кипърските турци да бъде отменено.

Напрежението ескалира допълнително, след като Кипър и Ливан подписаха споразумението си за изключителна икономическа зона. Коментирайки сделката вчера, говорителят на ПСР Омер Челик – напълно в подкрепа на Ердоган – заяви: „Всеки подход, който се опитва да игнорира правата на „Севернокипърската турска република“, няма да има бъдеще тук. Нека това бъде ясно.“

„Стъпки на реципрочност“ и малцинството в Тракия

Фидан също повдигна въпроса за „турското малцинство“ в Тракия, представяйки Анкара като защитник на мюсюлманското население там – докато иронично говори за „реципрочност“ в сравнение с намаляващото гръцко малцинство в Истанбул. Атина отговаря – както е определено в Лозанския договор от 1923 г. – че малцинството в Тракия е религиозно, а не етническо.

