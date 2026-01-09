Юбилеят на Тръмп и битки от UFC в Белия дом отлагат срещата на върха на Г-7?

Следващата среща на върха на Г-7 ще се проведе между 15 и 17 юни

Франция ще отложи тазгодишната среща на върха на Г-7, за да избегне конфликт в графика със събитие по смесени бойни изкуства, планирано в Белия дом на рождения ден на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Politico в петък.

Двама служители, запознати с планирането, съобщиха на изданието, че Париж е решил да промени датите, след като е научил, че Белият дом възнамерява да бъде домакин на събитие от Ultimate Fighting Championship (UFC) на 14 юни.

"На 14 юни догодина ще имаме голяма битка от UFC в Белия дом, точно на територията на Белия дом", каза Тръмп във Вирджиния миналия октомври.

Датата съвпада както с Деня на американското знаме, така и с 80-ия рожден ден на Тръмп.

Изпълнителният директор на Ultimate Fighting Championship Дейна Уайт заяви пред CBS News в четвъртък, че логистиката на събитието е финализирана. Уайт уточни, че събитието ще събере до 5000 души на южната морава на Белия дом.

Срещата на върха на Г-7, първоначално планирана за 14-16 юни, сега е насрочена да се проведе от 15 до 17 юни в Евиан-ле-Бен, курортен и спа град на брега на Женевското езеро.

Въпреки че френското председателство актуализира ревизираните дати на официалния си уебсайт, то не е публикувало публично обяснение за промяната. Офисът на френския президент Еманюел Макрон отказа да потвърди дали промяната, която вече е официално обявена на уебсайта на G7, е пряко свързана със събитието на UFC и заяви, че новият график е "резултат от нашите консултации с партньорите от G7", пише Politico. Посолството на САЩ в Париж не е отговорило веднага на искането за коментар на изданието.