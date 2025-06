С викове "САЩ! САЩ! САЩ!" посрещнаха грандиозно Тръмп на UFC 316 (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп направи грандиозна, в стил тежка категория, поява по време на битката в UFC 316 в събота вечер в Ню Джърси. Докато той влизаше в залата, публиката екзалтирано викаше „USA!“.

Върховният главнокомандващ вървеше край ринга в Prudential Center, докато на фон вървеше песента на Kid Rock „American Badass“.

Тръмп поздрави няколко известни личности, присъстващи на събитието, включително бившия световен шампион в тежка категория по бокс Майк Тайсън и коментатора Джо Роган.

How about THAT for an entrance?! #UFC316



The bossman takes his seat alongside Donald Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/3EEVNVhSHw