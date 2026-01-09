"Непокорна Франция" внесе резолюция за излизане от НАТО

Заместник-председателят на Френския парламент, Клеманс Гете, внесе резолюция за подготовка за евентуално излизане на страната от НАТО. Това съобщи самата тя в профила си в X.

„Въпросът за участието на Франция в Организацията на Северноатлантическия договор, военен съюз, ръководен от САЩ и служещ на техните интереси, е по-остър от всякога“, обясни Гете.

Тя разкритикува и външнополитическия курс на САЩ, позовавайки се на действията на Вашингтон по отношение на президента на Венецуела Николас Мадуро, плановете за присъединяване на Гренландия и подкрепата за Израел по време на конфликта в сектора Газа.

Новината коментира и евродепутатът от "Възраждане" Петър Волгин. Той написа в социалните мрежи:

"Непокорна Франция" на Жан Люк Меланшон внася във френския парламент резолюция, която призовава за моменталното излизане на страната от НАТО. Клеманс Гете от парламентарната група на партията и заместник-председател на парламента обяви внасянето на проекторезолюцията, чиято цел е да се планира излизане от НАТО, като първата стъпка е оттегляне от интегрираното военно командване."