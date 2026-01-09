Зеленски проговори за руската атака с "Орешник"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският удар през изминалата нощ с ракета "Орешник" е бил "демонстративно" близо до границата на Украйна с Европейския съюз, предаде Ройтерс.

В обръщението си Зеленски посочи, че балистичната ракета със среден обсег представлява заплаха за страни като Полша, Румъния и Унгария.

По-рано днес Службата за сигурност на Украйна (ССУ) потвърди, че Русия е нанесла удар срещу Лвовска област в Западна Украйна с ракета "Орешник". ССУ подчерта в изявление, че е локализирала отломките в Лвовска област, граничеща с Полша, която е страна членка на Европейския съюз и НАТО.