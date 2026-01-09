Летяла с 13 000 км/ч: Украйна показа отломки от ракетата "Орешник" (СНИМКИ)

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) показа останки от балистичната ракета „Орешник“, използвана от Русия за атака срещу Лвовска област в нощта на 9 януари.

„Службата за сигурност е локализирала останките от руска балистична ракета, използвана от противника за нанасяне на удари по Лвовска област в нощта на 9 януари 2026 г. Според предварителна информация, откритите компоненти принадлежат на ракетния комплекс „Орешник“, се казва в изявление на СБУ.

Видеоклип от атаката срещу една от целите беше публикуван в интернет. Записите показват серия от силни, последователни експлозии – ударът е заснет от камери за видеонаблюдение в близост до целта. Местните власти обявиха, че е ударен критичен инфраструктурен обект и подаването на газ е частично прекъснато. Кметът на Лвов Андрей Садовий заяви, че е получил информация от Военновъздушните сили, че ракетата се е движила по балистична траектория с изключително висока скорост – приблизително 13 000 км/ч.

Сред показаните от СБУ фрагменти от ракетата са: блок за стабилизиране и насочване (по същество „мозъкът“ на ракетата), части от двигателя, фрагменти от системата за ориентация и дюзи от насочващия блок.

Контраразузнавателната служба на Украйна посочва, че те се считат за веществени доказателства и ще бъдат обект на задълбочено изследване. СБУ квалифицира използването на подобни оръжия от Русия за удари по гражданска инфраструктура като военно престъпление.

По предварителни данни, изстрелването на ракета земя-земя със среден обсег „Орешник“ е извършено от руския полигон "Капустин Яр".

„Чрез атаката срещу граждански обекти на страната ни близо до границата с Европейския съюз, Кремъл се опита да унищожи жизненоважна гражданска инфраструктура на фона на рязко влошаване на метеорологичните условия“, коментира СБУ.