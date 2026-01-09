Папа Лъв XIV осъди „дипломацията, основана на сила“

Още по темата: Тръмп: Контролът на САЩ върху Венецуела може да продължи с години 08.01.2026 12:16

Войната отново е на мода

Папа Лъв XIV осъди използването на военна сила като средство за постигане на дипломатически цели в необичайно остра годишна реч за външната политика в петък, в която той също така призова за защита на човешките права във Венецуела, съобщава Reuters.

Папа Лъв, първият папа на САЩ, заяви, че слабостта на международните организации пред лицето на глобалните конфликти е „особена причина за безпокойство“.

„Дипломация, която насърчава диалога и търси консенсус между всички страни, се заменя от дипломация, основана на сила“, каза Лъв пред около 184 посланици, акредитирани във Ватикана. „Войната отново е на мода и пламът за война се разпространява.”

Позовавайки се на свалянето на венецуелския президент Николас Мадуро от президента на САЩ Доналд Тръмп миналия уикенд, папата призова световните правителства да „уважават волята“ на венецуелския народ занапред.

Той каза, че народите трябва да „защитават човешките и гражданските права“ на венецуелците.