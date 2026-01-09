Урутия призова света да признае победата му на президентските избори във Венецуела

Венецуелският опозиционен лидер Едмундо Гонсалес Урутия призова международната общност да признае неговата победа на президентските избори на 28 юли 2024 г., съобщава Франс прес. Официалните резултати обявиха за победител Николас Мадуро, но опозицията твърди, че изборите са били белязани от сериозни нередности и истинският победител е Гонсалес Урутия.

Оттогава Урутия живее в изгнание в Мадрид, като срещу него във Венецуела има издадена заповед за арест от режима на Мадуро.

„Демократичното възстановяване във Венецуела зависи от експлицитното признаване на резултатите от изборите на 28 юли 2024 г.“, заяви Урутия по време на телефонен разговор с испанския премиер Педро Санчес. Той подчерта, че политическите преходи са сложни и не могат да се сведат до частични жестове.

По време на разговора Урутия приветства освобождаването на няколко политически затворници, включително бившия кандидат за президент Енрике Мартинес, но предупреди, че това са селективни действия и много политически затворници остават зад решетките.

От канцеларията на Санчес потвърдиха, че Урутия е посочил, че „селективното освобождаване на затворници не може да замести пълното и цялостно възстановяване на правата, нито признаването на демократичния мандат на венецуелците“.

Според неправителствената организация „Форо пенал“ във Венецуела има 806 политически затворници, от които 175 са военни. Сред тях е и зетят на Урутия – Рафаел Тударес Брачо, осъден на 30 години затвор по обвинения в заговор и тероризъм.

След разговора Санчес изрази надежда за сближаване на позициите между временната президентка Делси Родригес и венецуелската опозиция. „Искаме да придружаваме страната в този нов етап и да допринесем за сближаване на позициите“, заяви испанският премиер.