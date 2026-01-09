Петролът е само началото – Какви ресурси има Венецуела?

След отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро миналата седмица администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се стреми към бързо възстановяване на петролната индустрия на страната и разширяване на минния сектор, съобщава Al Jazeera.

„Имате стомана, имате минерали, всички критични минерали. Те имат велика история, която е ръждясала“, заяви министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник пред журналисти в неделя на борда на Air Force One.

Най-големите нефтени резерви в света

Венецуела разполага с най-големите доказани нефтени резерви в света – около 303 милиарда барела към 2023 г., което е повече от пет пъти над запасите на САЩ, оценявани на 55,25 милиарда барела.

Страната е сред основателите на ОПЕК, създадена през 1960 г. в Багдад заедно с Иран, Ирак, Кувейт и Саудитска Арабия.

Основната част от нефтените резерви се намира в Ориноковия пояс – обширен регион от около 55 000 кв. км в източната част на страната, контролиран от държавната компания Petroleos de Venezuela (PDVSA). Там се добива екстра-тежък суров нефт, който е по-труден и скъп за извличане и преработка, поради което се продава на по-ниски цени в сравнение с по-леките сортове.

Преработката на този тип нефт изисква високотехнологични мощности, каквито САЩ разполагат основно в Тексас и Луизиана.

Кой купува венецуелския нефт

В миналото Венецуела беше сред водещите доставчици на нефт за САЩ, изнасяйки между 1,5 и 2 милиона барела дневно в края на 90-те и началото на 2000-те години. Политическата нестабилност, лошото управление на PDVSA, липсата на инвестиции и американските санкции обаче доведоха до рязък спад в производството.

През 2024 г. страната е произвеждала средно 952 000 барела дневно, спрямо 783 000 през 2023 г., сочат данни на PDVSA, цитирани от ОПЕК. Износът на нефт е донесъл приходи от 17,52 млрд. долара, според Reuters.

Китай остава най-големият купувач на венецуелски нефт. През ноември 2025 г., малко преди въвеждането на американската военна блокада, 81,7% от износа на страната е бил насочен към Китай. САЩ са вторият по големина купувач с 15,8%, следвани от Куба.

Газ, злато и стратегически минерали

Венецуела заема девето място в света по запаси на природен газ. Според Международната енергийна агенция към 2023 г. те възлизат на около 5,5 трилиона кубически метра – 73% от газовите резерви на Южна Америка. Около 80% от добива е свързан с нефтената индустрия.

Страната притежава и най-големите официални златни резерви в Латинска Америка – приблизително 161,2 метрични тона на стойност над 23 млрд. долара, по данни на Световния съвет по златото. Освен това Венецуела разполага със значителни, но слабо разработени златни ресурси.

През последното десетилетие правителството стартира инициативи за развитие на Ориноковия минен пояс, където са установени находища на злато, диаманти, никел, колтан и мед. Въпреки обявени сделки за милиарди долари, голяма част от минния сектор остава под контрола на въоръжени групировки.

Според официални оценки страната разполага още с около 3 млрд. тона въглища, значителни запаси от желязна руда, никел, боксит и диаманти – ресурси, които я превръщат в стратегически важен играч в глобалната надпревара за суровини.