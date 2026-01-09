МААЕ започна консултации с Русия и Украйна за временно примирие

Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) е започнала консултации с Русия и Украйна за създаване на временна зона за прекратяване на огъня в района на Запорожката атомна електроцентрала. Целта е да се осигурят условия за ремонт на повредената електропроводна линия 330 kV „Феросплавная-1“, която доставя електроенергия от Украйна към централата, съобщават руски медии.

Информацията беше потвърдена от генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси. По думите му линията е била повредена и прекъсната на 2 януари в резултат на военни действия, което е оставило АЕЦ „Запорожие“ напълно зависима от единствената функционираща електропроводна линия с напрежение 750 киловолта.

„МААЕ започна консултации за установяване на временно прекратяване на огъня в района, където последната резервна линия от 330 киловолта беше повредена и прекъсната на 2 януари, оставяйки централата напълно зависима от една-единствена линия от 750 киловолта“, заяви Гроси, цитиран от пресслужбата на агенцията.