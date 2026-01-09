Ким Чен Ун изпрати писмо на Путин: Ще те уважавам и подкрепям винаги

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун изпрати писмо на руския президент Владимир Путин, в което му обещава безусловна и вечна подкрепа за всички негови политики, съобщава държавната агенция KCNA.

„Ще уважавам безусловно и ще подкрепям безрезервно всички ваши политики и решения и съм готов винаги да бъда с вас – в името на вас и вашата Русия. Този избор ще бъде постоянен и неизменен“, пише Ким в писмото си до Путин.

По информация на KCNA то е отговор на по-ранно послание от руския президент и е пореден знак за задълбочаващите се връзки между двете държави, в момент когато Северна Корея предоставя ключова военна помощ на Русия във войната срещу Украйна.

След новогодишното обръщение на Владимир Путин от 18 декември, в което той възхвали „героичните“ действия на севернокорейски войници в Курската област, двете страни обменят писма на подкрепа. Тогава Путин подчерта, че тяхното участие „ясно демонстрира непоклатимото приятелство“ между Русия и Северна Корея.

Според оценки, повече от 10 000 севернокорейски военни са били изпратени на фронта, като около една трета от тях са загубили живота си.