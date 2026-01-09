Тръмп: Подкрепям нови санкции срещу Русия

Още по темата: Русия атакува Украйна с балистична ракета „Орешник“ 09.01.2026 09:08

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепя нов пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украйна, но се надява, че мерките няма да се наложи да бъдат приложени.

„Подкрепям го“, заяви Тръмп в интервю за американската телевизия Fox News, публикувано в четвъртък, и добави: „Надявам се, че няма да се наложи да го използваме.“

Тръмп заяви, че САЩ вече са наложили „големи санкции на Русия“ и твърди, че руската икономика е „в много лошо състояние“, като отбеляза, че Русия е по-голяма и по-влиятелна от Украйна.

През последните месеци Тръмп въведе няколко мерки, насочени към руската икономика, тъй като войната в Украйна наближава четвъртата си година, включително санкции срещу двете най-големи руски петролни компании и мита за Индия заради търговските й връзки с Москва.

Републиканският сенатор Линдзи Греъм заяви, че предложеният пакет от санкции може да позволи на Тръмп да увеличи натиска върху страни като Китай, Индия и Бразилия, за да спрат да купуват руски петрол.