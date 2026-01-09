Русия атакува Украйна с балистична ракета „Орешник“

Ракетата може да съдържа множество бойни глави

Русия атакува Украйна с хиперзвукова ракета „Орешник“ в четвъртък вечерта, рядко използване на едно от най-модерните ѝ оръжия по време на последната атака, насочена към страната на фона на минусови температури.

„Руските въоръжени сили нанесоха масивен удар с високоточни оръжия с голям обсег на сушата и морето, включително мобилната наземна ракетна система със среден обсег „Орешник“, заяви руското Министерство на отбраната в изявление в петък.

„Орешник“ е едно от най-новите оръжия на Русия, пътуващо до 10 пъти по-бързо от звука с обсег, който му позволява да достигне цяла Европа, заяви началникът на руските ракетни войски, пише CNN.

Ракетата може да съдържа множество бойни глави и да носи конвенционални или ядрени полезни товари. Москва я използва за първи път през ноември 2024 г., като удари украинския град Днепър, въпреки че оръжието не беше напълно разработено по това време.

Русия заяви, че е започнала атаката си в отговор на предполагаемия опит на Украйна да удари дома на руския президент Владимир Путин миналия месец – твърдение, което дойде на фона на интензивни разговори, водени от президента на САЩ Доналд Тръмп и неговите пратеници за прекратяване на войната в Украйна.

ЦРУ е преценило, че Украйна не е била насочена към резиденция, използвана от Путин, според американски служители.

Ударът срещу „Орешник“ дойде часове след като Москва повтори, че европейските войски, разположени в Украйна като част от всяко бъдещо мирно споразумение, ще бъдат считани за „легитимни цели“, и след като Съединените щати иззеха петролен танкер под руски флаг в сряда.