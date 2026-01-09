Уважителният диалог винаги е добър

Специалният пратеник на руския президент по въпросите на чуждестранните инвестиции и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев напомни на ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас, че няма системи за противовъздушна отбрана, способни да прехванат "Орешник".

"Кая [Калас] не е много умна или знаеща (добре осведомена), но дори тя би трябвало да знае, че няма противовъздушна отбрана срещу хиперзвуковата ракета "Орешник" със скорост от 10 Маха", написа Дмитриев в X, коментирайки забележките на Калас след удара с "Орешник" от руските въоръжени сили.

Kaja is not very bright or knowledgeable, but even she should know that there are no air defenses against the Oreshnik hypersonic Mach 10 missile. https://t.co/gHRNcB6pH6 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 9, 2026

По-рано руското Министерство на отбраната заяви, че е извършило масиран удар по критични украински цели, включително с ракетния комплекс "Орешник", в отговор на декемврийската атака на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област. Министерството заяви, че целите на удара са постигнати, припомня агенция ТАСС.

Малко след поста си за Кая Калас Кирил Дмитриев сподели и цитат от италианския премиер Джарджа Мелони: ТОКУ-ЩО: "Вярвам, че е дошло времето Европа да говори с Русия — италианският премиер Джорджа Мелони. Уважителният диалог винаги е добър", написа в нов пост в Х специалният пратеник на руския президент.