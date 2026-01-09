Русия изстреля балистични крилати ракети „Кинжал“ срещу Киев

След масираната руска атака срещу столицата в нощта на 9 януари и поради щети по критична инфраструктура, в някои райони възникнаха прекъсвания в снабдяването с отопление и топла вода. Това съобщи пресслужбата на Киевската градска държавна администрация.

„Поради враждебния обстрел на критични инфраструктурни обекти, в някои райони на Киев има прекъсвания в топлоснабдяването и топлата вода“, съобщиха от администрацията.

Киевската градска държавна администрация отбеляза, че в момента няма отопление или то се подава с намалени параметри: в Деснянския, Печерския район, в части от Голосеевския, Дарницкия, Днепровския, Оболонския, Подилския, Соломянския и Шевченковския район.

„Енергийните специалисти, съвместно с жилищните организации, работят в авариен режим“, добавиха от градската администрация.

Обстрел на Киев на 9 януари

Врагът предприе масирана атака срещу столицата в нощта на 9 януари. В допълнение към ударните дронове, които тероризират Киев почти ежедневно, Русия изстреля балистични и крилати ракети.

Имаше и известие, че противникът е издигнал в небето МиГ-31К - носителя на „Кинжалите“.

Кметът на столицата Виталий Кличко съобщи за значителни разрушения в града: много жилищни сгради са повредени - избухнаха множество пожари, а хората бяха евакуирани.

В резултат на вражески обстрел в Киев в нощта на 9 януари четирима души загинаха и 10 бяха ранени. Половината от ранените бяха хоспитализирани.

Такава е жертвоготовността сред медиците, отзовали се на призива да помогнат на пострадалите.

Що се отнася до комуникациите, имаше съобщения за прекъсвания на електрозахранването и топлата вода в Киев.