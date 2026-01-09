Захарова: Тръмп ще освободи двама руски членове на екипажа на танкера "Маринера"

Москва изразява благодарност към ръководството на САЩ, подчерта официалният представител на руското външно министерство

Русия обяви, че Съединените щати са решили да освободят двама руски граждани, които са били членове на екипажа на борда на петролния танкер "Маринера", който по-рано беше задържан от американските сили в Северния Атлантик след обжалване от Москва.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че решението е взето от президента на САЩ Доналд Тръмп, добавяйки, че Москва приветства хода и е изразила благодарност към ръководството на Съединените щати.

"В отговор на нашия апел президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да освободи двама руски граждани от екипажа на танкера "Маринера", които по-рано бяха задържани от американската страна по време на операция в Северния Атлантик", се казва в изявление на Захарова, цитирано от агенция ТАСС.

Тя заяви, че Русия е започнала спешна практическа работа за решаване на всички въпроси, свързани с осигуряването на бързото завръщане на освободените граждани в родината им.

Съобщението последва острото осъждане от страна на Москва на задържането от страна на САЩ на танкера под руски флаг, известен преди като M/V Bella 1, припомня Anadolu Agency. Руските власти определиха операцията като незаконни военни действия и грубо нарушение на международното морско право.

Русия поиска незабавното освобождаване на кораба и екипажа му, отхвърляйки твърденията на Вашингтон, че танкерът е "без държава" или плава под фалшив флаг.