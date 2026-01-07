САЩ потвърдиха задържането на руския танкер в Северния Атлантик

САЩ обявиха, че са „задържали“ петролния танкер под руски флаг, който беше преследван от няколко дни от американската брегова охрана в северната част на Атлантическия океан, като част от блокадата на Вашингтон на танкери, свързани с Венецуела, предаде Франс прес.
„Министерството на правосъдието и министерството на вътрешната сигурност, в координация с министерството на отбраната, обявиха днес, че са задържали „Бела 1“ за нарушаване на американските санкции“, написа командването на американските въоръжени сили за Европа в социалната мрежа „Екс“.
The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of— U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026
the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X
Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са задържали още един санкциониран танкер, свързан с Венецуела, но този път в Карибско море.
Съдът на име „М/Т София“ плава под ескорт към американския бряг, съобщи Южното командване на САЩ.
„При операция преди зазоряване министерството на войната в координация с министерството на вътрешната сигурност заловиха без инциденти плаващия без държавен флаг, санкциониран моторен танкер от сенчестия флот“, съобщиха военните. „Заловеният кораб „М/Т София“ оперираше в международни води и извършваше незаконни дейности в Карибско море“.
In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026
The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk