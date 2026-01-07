САЩ потвърдиха задържането на руския танкер в Северния Атлантик

Автор: Труд онлайн
Съобщиха и за втори

САЩ обявиха, че са „задържали“ петролния танкер под руски флаг, който беше преследван от няколко дни от американската брегова охрана в северната част на Атлантическия океан, като част от блокадата на Вашингтон на танкери, свързани с Венецуела, предаде Франс прес.

„Министерството на правосъдието и министерството на вътрешната сигурност, в координация с министерството на отбраната, обявиха днес, че са задържали „Бела 1“ за нарушаване на американските санкции“, написа командването на американските въоръжени сили за Европа в социалната мрежа „Екс“.

Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са задържали още един санкциониран танкер, свързан с Венецуела, но този път в Карибско море.

Съдът на име „М/Т София“ плава под ескорт към американския бряг, съобщи Южното командване на САЩ.

„При операция преди зазоряване министерството на войната в координация с министерството на вътрешната сигурност заловиха без инциденти плаващия без държавен флаг, санкциониран моторен танкер от сенчестия флот“, съобщиха военните. „Заловеният кораб „М/Т София“ оперираше в международни води и извършваше незаконни дейности в Карибско море“.

