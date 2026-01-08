Доналд Тръмп изтегли САЩ от Рамковата конвенция на ООН за климата

Американският президент Доналд Тръмп нанесе нов удар на климатичната дипломация, като нареди изтеглянето на САЩ от Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и от Междуправителствения панел за климатичните промени на ООН, предаде Франс прес.

САЩ заявиха, че Междуправителственият панел, наред с десетки други организации "вече не обслужва американските интереси."

Указът, подписан от американския президент предвижда изтеглянето на САЩ от общо 66 организации, от които половината са свързани с ООН, заяви Белият дом.

Сред тях е и Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, договор, поставящ основите на всички останали климатични споразумения и сключен през 1992 г. на Срещата на върха за Земята в Рио де Жанейро. В рамките на тази конвенция беше подписано Парижкото споразумение през 2015 г., от което САЩ се оттеглиха за втори път след началото на мандата на Тръмп миналата година.

По време на първия си мандат Тръмп се беше оттеглил от Парижкото споразумение, но не и от Рамковата конвенция, която позволяваше на САЩ да участват в годишни конференции за климата.

Според публикувания днес президентски указ САЩ се оттеглят от Фонда на ООН за населението, специализиран в областта на здравеопазването за майките и децата, както и от Органа на ООН за равенство между половете и овластяване на жените.

Други организации, от които САЩ се оттеглят са Конференцията на ООН за търговия и развитие, ЮНЕСКО и Световната здравна организация (СЗО).