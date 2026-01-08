"Доналд, умолявам те": Тръмп се изгаври с Макрон (ВИДЕО)

Доналд Тръмп се подигра на френския президент в речта си пред републиканците. Лидерът на Белия дом сподели за разговор, който твърди, че е провел с Еманюел Макрон относно цените на лекарствата, съобщава Daily Express.
"Познавате ли Еманюел Макрон? Макрон. Харесва ми френският акцент. Еманюел. Казах, вижте, ще трябва да повишите цените си малко, защото ние плащаме 14 пъти повече от вас. Това е много, нали? Плащаме много пари. С други думи, ние покриваме целия този дефицит. "Не, не, не, Доналд, няма да можем да направим това. Господин президент, моля, извинете ме."
Според разказа на Тръмп, след няколко първоначални отказа на французите да повишат цените, американският натиск най-накрая е дал резултат. Точно тогава Тръмп започна да имитира френския държавен глава.
„Доналд, имаме сделка. Ще вдигна цената на лекарствата с 200% или колкото пожелаеш. Каквото поискаш, Доналд, умолявам те – не казвай на хората“, изимитира поведението на Макрон Тръмп, което предизвика смях сред присъстващите в залата.
"Macron me dijo "Donald, estaré encantado de subir los precios de los medicamentos un 200%, sería un gran honor", "Haré lo que tú quieras señor, se lo ruego, por favor Donald", eso me dijo".— Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 7, 2026
Vean como Trump humilló públicamente hoy a su vasallo francés Macron, contó cómo Macron… pic.twitter.com/8elE8vA0UC